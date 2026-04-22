La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) no sabía de la participación de agentes de Estados Unidos en el desmantelamiento de laboratorios de drogas en Chihuahua, y que fallecieron después en un accidente.

En su conferencia mañanera de este miércoles 22 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que “no es menor lo que sucedió”, además que se está verificando si estaban acreditados en nuestro país

Indicó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ya hablaron con la gobernadora panista Maru Campos, y se prevé que ambas entablen conversación porque “es necesario el diálogo”.

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Además, mencionó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una carta al embajador estadounidense Ronald Johnson para que proporcione información “y diciendo que esto no es parte del protocolo de seguridad”.

“La Defensa no sabía que había personas que estaban participando, que no eran ciudadanos mexicanos y que no eran parte de las agencias de seguridad del estado de Chihuahua, sino que había extranjeros participando en este operativo. Y esto es algo que no debe ser menor para todas y todos los mexicanos. Cualquier relación que haya con el gobierno de los Estados Unidos en cualquier materia, y particularmente la materia de seguridad, tiene que pasar necesariamente por el Gobierno Federal, necesariamente y particularmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores, esto es algo que está en la Constitución y que está en la ley”, dijo la Mandataria federal.

La titular del Ejecutivo federal enfatizó que no se informó de la participación de estos dos agentes de Estados Unidos.

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“No aceptamos la participación en campo, en los operativos, lo hemos dejado muy claro con el gobierno de los Estados Unidos”, recalcó al señalar que hay “otras formas de colaboración y cooperación”.

Insistió en que “es muy importante que queden los protocolos bien establecidos” y no puede haber una colaboración de un gobierno estatal, particularmente en seguridad.

Agregó que se revisará el marco de la ley: “Pero es muy importante que no se deje pasar algo así, es muy relevante, no solo para el gobierno, fue relevante para todas y todos los mexicanos que tiene en la relación con el gobierno de Estados Unidos, de cualquier gobierno y en particular en materia de seguridad”..

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Reiteró que la colaboración con la administración de Donald Trump “es muy clara” y se tiene que garantizar el marco de entendimiento.

Refirió que en las llamadas que ha tenido con Trump, ha rechazado el apoyo que le ha ofrecido contra los carteles.

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