El senador de Morena Juan Carlos Loera de la Rosa presentó un punto de acuerdo para que el Senado cite a reunión de trabajo a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al fiscal de ese estado, Gustavo Jáuregui Moreno, para que explique bajo qué estatus se encontraban los agentes de la CIA que fallecieron recientemente en un percance automovilístico.

El legislador señaló que se trata de una posible transgresión al régimen de distribución de competencias y a los principios de legalidad y colaboración intergubernamental.

“De acuerdo con la ley de seguridad nacional y sus lineamientos que regulan la relación de servidores públicos con agentes extranjeros, emitido por el Consejo de Seguridad Nacional, existe una obligación expresa de las autoridades locales de informar y articular con la federación cualquier participación de agentes extranjeros en en tareas vinculadas a la seguridad pública o nacional.

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“Dicha obligación no es discrecional ni está sujeta a interpretación política, sino que constituye un elemento estructural del sistema de seguridad nacional, orientado principalmente a preservar la soberanía, garantizar el control institucional y asegurar la trazabilidad de la cooperación internacional en materia de seguridad”.

Dijo que no estamos frente a un hecho aislado, sino ante una política sostenida de coordinación directa de la gobernadora de Chihuahua con un gobierno extranjero.

“Hoy, además, sabemos con certeza que hubo una omisión al no informar sobre las labores de los agentes extranjeros en Chihuahua”.

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El punto de acuerdo, que fue tirando a comisiones para su análisis, establece, primero: citar a reunión de trabajo a la titular del ejecutivo del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal general del estado de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, ante las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, “a efecto de que informen sobre la naturaleza, alcance y fundamento de la participación de agentes extranjeros en labores de seguridad en esa entidad. Esta reunión está convocada a celebrarse el martes 28 de abril, a las 10 horas”.

Desde tribuna, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, denunció que Morena, “fiel a su costumbre, como Poncio Pilatos se quiere lavar las manos” y quiere echarle la culpa a una gobernadora de oposición y advirtió que si quieren sentar a Maru Campos en el banquillo de los acusados, también traigan a todos los gobernadores “impresentables” de Morena, “a ver de a cómo nos toca”.

“Ahora resulta que es responsabilidad de una gobernadora revisar el pasaporte de los extranjeros que ingresan a territorio nacional. Ahora resulta que le corresponde a los gobiernos estatales definir qué extranjero entra y qué extranjero no entra al territorio nacional.

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“Yo tengo información de que estos agentes, presuntamente de la CIA, efectivamente estaban participando a distancia en un operativo junto con las fuerzas armadas. Si los miembros de las fuerzas armadas no le informan a la comandanta suprema, no vengan aquí a responsabilizar a una gobernadora de oposición”, enfatizó.

Ricardo Anaya advirtió que si Morena insiste en “abrir la puerta a que vengan a comparecer gobernadoras y gobernadores, nosotros tenemos una larguísima lista de gobernadores impresentables de Morena, y traigámoslos aquí al pleno. Y a ver de a cómo nos toca”.

Las comisiones dictaminadoras están citadas a sesión este miércoles por la mañana con la intención de que de inmediato el punto de acuerdo sea presentado ante el pleno.

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