Chihuahua.— La gobernadora María Eugenia Campos Galván presentó este domingo su Cuarto Informe de Gobierno en el Centro de Convenciones de Chihuahua, donde aseguró que “lo mejor está por venir”.

“Esto no se ha terminado, Chihuahua es de los chihuahuenses, y que se aguanten, porque a este gobierno todavía le falta lo mejor. Hoy Chihuahua tiene gobierno y tiene gobernadora para enfrentar todo lo que venga. Mi querido Chihuahua: lo mejor está por venir”, expresó la mandataria estatal.

Ante un recinto lleno, la gobernadora de Chihuahua inició destacando el orden en las finanzas; señaló que el estado se destaca como una entidad confiable tras 11 años “oscuros” en manejo de recursos.

Habló también de la reforma electoral, el apoyo a jueces salientes y la elección judicial de 2025.

En ese sentido, aprovechó para criticar los riesgos de la nueva reforma judicial, donde exhibió el caso de un juez federal que liberó al dueño del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez.

Señaló que “las naciones que perduran y prosperan no se construyen con base en la coyuntura, sino que se construyen con paciencia, y se construyen pensando en las generaciones que vienen atrás de nosotros”.

Habló de los avances en materia de seguridad, donde destacó la inversión de más de 3 mil 600 millones de pesos en equipamiento y dignificación policiaca, además de destacar la detención de casi 600 violentadores de mujeres que fueron llevados a la justicia.

Asimismo, resaltó la disminución de 18% de los homicidios en el estado, y que Ciudad Juárez salió del rango de las 10 ciudades más violentas, para pasar a ubicarse en el número 17.

Destacó el proyecto de la Torre Centinela en Juárez, la cual —aseguró— está a semanas de entrar en operación.

En el tema del gobierno humanista, Maru Campos dijo que ahora se tienen más de 120 estancias infantiles, y por medio del programa NutriChihuahua más de 180 mil niños y niñas cuentan con alimentos y desayuno escolar.

A la par, se han entregado más de 6 mil toneladas de frijol y maíz para 25 mil familias, y se han otorgado cerca de 19 mil apoyos a adultos mayores y personas con discapacidad.

En el tema del acceso al agua, la mandataria estatal dijo que a la fecha más de 390 mil personas ya cuentan con agua potable o servicio de drenaje.

En representación federal acudió el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, a quien Campos Galván afirmó: “Nosotros no nos doblamos porque nuestros ganaderos no se doblan en este tema. Vamos juntos gobierno federal y gobierno del estado con nuestros ganaderos y nuestros productores. Vamos a seguir reforzando la inspección y la sanidad animal desde el inicio de la contingencia, y hoy Chihuahua, lo sabemos, es uno de los estados en el norte del país que se mantiene libre de esta plaga y lo vamos a seguir haciendo, y vamos a seguir luchando para que nos abran la frontera, secretario”.

La gobernadora también destacó el trabajo de personal de salud y resaltó que la entidad es ejemplo nacional en la contención de la crisis de sarampión.

Además, habló sobre el crecimiento del programa estatal MediChihuahua, el cual es el servicio médico estatal donde más de 536 mil chihuahuenses están afiliados y cuentan con atención médica respaldada.

Antes de concluir su mensaje, Maru Campos Galván aseguró que en Chihuahua la libertad no se entregará, ya que el estado es de los chihuahuenses y que “se aguanten” aquellos que quieren verlo bajo otras siglas partidistas.

“El estado no se entrega. No se entrega la honrosa dignidad de nuestra gente. No se entrega la libertad que tanto ha costado construir. No se entrega el futuro de nuestras familias”, afirmó.