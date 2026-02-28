Más Información

Ciudad Juárez. - El cuerpo de un , fue localizado la noche del viernes en un terreno al norponiente de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El hallazgo ocurrió en la calle Cemento y Periférico Camino Real de la en terreno baldío.

El primer reporte levantado por las autoridades en el lugar de los hechos señala que se trata del cuerpo de un hombre sin vida por causas a determinar, calcinado y en estado de descomposición.

Fueron los habitantes del sector quienes reportaron el hecho a las autoridades, luego de ver el cuerpo en llamas al pasar por el cruce.

De momento se desconoce la identidad y tampoco se reportaron personas detenidas en este hecho.

Autoridades trasladaron al cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Según reportes oficiales, en lo que va del año suman en Ciudad Juárez, siendo otro mes a la baja en cuanto a homicidios en esta frontera.

