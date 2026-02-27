Bajo fuerte dispositivo de seguridad, Diócesis de Apatzingán realiza procesión por la paz en Aguililla, Michoacán; es la cuna de "El Mencho"

Más Información
Aguililla, Michoacán.- En el marco del 60 Aniversario del Colegio Diocesano de Aguililla, la Iglesia realizó una procesión para pedir por la paz en ese municipio de la Tierra Caliente, por Michoacán y por el resto del país, ante los momentos de violencia que se viven en territorio mexicano tras el abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
La procesión estuvo encabezada por el obispo Cristóbal Ascencio García y sacerdotes de la Diócesis de Apatzingán.
La procesión recorrió, bajo un fuerte dispositivo de seguridad de autoridades estatales y federales, las principales calles de la cabecera de ese municipio en el que naciera, "El Mencho", hace 60 años.
La carretera Apatzingán-Aguililla, todavía conserva los rastros de la quema de vehículos y los bloqueos que realizaron en días pasados, las huestes de esa organización criminal (CJNG).
Durante el recorrido y al consultar a algunas autoridades locales y eclesiásticas, no existe un solo preparativo para, en su caso y como se rumora, sea velado, le hagan misa de cuerpo presente y sepultado Rubén Oseguera Cervantes.
