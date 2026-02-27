Uruapan.— Grecia Itzel Quiroz García dice que siempre ha querido dedicar su vida a ayudar a la gente. Cuenta que de niña se soñaba en un hospital; en esos años la política no estaba en su plan.

“Nunca pensé en algún momento tener algo que ver en la política; de hecho, de niña me enfadaban esos temas, hasta que conocí a Carlos y pude experimentar y vivir la política desde otro ámbito, desde la manera de ayudar a la gente, a los sectores más vulnerables, ver que para ser político o hacer política no necesitas nada más que tener voluntad de querer hacer las cosas”, expresa en entrevista con EL UNIVERSAL.

Ahora, como presidenta municipal sustituta de Uruapan, cargo que asumió tras el asesinato de su esposo, el fallecido alcalde Carlos Manzo, señala que su prioridad es la seguridad, y su futuro político, lo deja en manos de Dios y la gente.

Lee también Detienen a otro presunto implicado en asesinato del alcalde Carlos Manzo; fue detenido en Uruapan

Grecia Quiroz, Alcaldesa de Uruapan. Foto Luis Camacho / EL UNIVERSAL

¿Cómo fue su inicio en la política?

—Inició cuando escuché que en el municipio [Uruapan] se hablaba de un joven que andaba en la ciudad pidiendo firmas para ser candidato independiente. Esto lo sé por medio de mi madre, que es quien seguía a Carlos Manzo en sus redes sociales, y un día me dice mi mamá que se contactó con él porque un vecino de nosotras estaba en una situación muy vulnerable y literalmente abandonado. Carlos no dudó y acudió a la petición que mi madre le hizo, visitó mi casa, mi mamá me lo presenta, y nos dirigimos hacia la casita donde el señor vivía.

En esa ocasión, Carlos apoyó a esa persona y al momento de despedirse de mí, me comenta que iría a entregar merienda a unas colonias de Uruapan, que si no quería acompañarlo, a lo cual volteo y veo a mi mamá y me dice, ‘adelante ve’, y a partir de ahí me involucré en el movimiento, comencé a ir todos los días a las meriendas, y por las tardes Carlos ponía una mesita de atención ciudadana en una de las avenidas más importantes de Uruapan, donde atendía demandas de la ciudadanía, a lo cual me integré también. Así, poco a poco me involucré en todas las actividades que él realizaba.

En ese tiempo yo trabajaba para el gobierno en el DIF municipal, y cuando supieron que comencé a apoyar a Carlos en sus causas sociales, me despidieron.

Lee también Ahijado de El Mencho también murió tras operación en Tapalpa

¿Ha pensado que, como alcaldesa, puede ser un ejemplo para las niñas de Uruapan?

—Es muy bonito conectar con la niñez. La verdad, desde que Carlos vivía, los niños y adolescentes lo querían mucho, y es que hoy en día es difícil ver que a esa corta edad se conecte con un político, al menos en lo personal nunca lo había visto.

Ahora que no está él, veo que la infancia lo sigue haciendo conmigo, y la verdad es una responsabilidad muy grande porque el hecho de que los niños y niñas aplaudan, quieran tomarse una foto conmigo, no sólo es un tema de quererse sentir bien, sino es un tema de responsabilidad, ya que a través del tiempo uno puede ser ejemplo para ellos, así que me seguiré conduciendo de una manera recta y humana porque quiero dejar un mejor futuro no sólo para esos niños sino para mis hijos también.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho en varias ocasiones que este es “tiempo de mujeres”. ¿Usted comparte esa visión?

Lee también Fiscalía de Michoacán confirma abatimiento de El R1 en operativo de Jalisco; precisa que no era el autor intelectual del homicidio del edil de Uruapan

—Yo creo que el hecho de decir: es tiempo de mujeres, es porque durante muchos años a la mujer, en distintas áreas —llámese en el hogar, en lo laboral— no permitían que la mujer tuviera más oportunidades. Hoy por hoy podemos ver que cada día se toma más en cuenta a la mujer y se ha demostrado que la mujer también puede desempeñar el papel que un hombre desempeña, y muchas veces hasta mejor que ellos, sin el afán de ofender, pero como mujeres somos muy capaces, muy inteligentes y podemos hacer tantas cosas.

¿Cuáles son los retos principales que enfrenta como alcaldesa de Uruapan?

—Hay muchos retos dentro del municipio de Uruapan, pero creo que el más importante, o el que más nos preocupa, es el tema de la seguridad, es algo que en su momento Carlos Manzo abanderó, se fajó los pantalones y enfrentó, levantó la voz pero desafortunadamente lo ¿Cuál quisiera que fuera

¿Cuál quisiera que fuerasu legado como alcaldesa?

—En Uruapan ya se quedó un legado que es el del primer presidente municipal independiente que se atrevió a todo, que nunca fue un presidente sumiso, que levantó la voz, que enfrentó al crimen organizado, que cuestionó al gobierno, pero sobre todo que fue capaz de poner por encima el bienestar de los ciudadanos antes que su propio bienestar y ahora mi legado es únicamente darle continuidad a todo lo anteriormente mencionado

Lee también Investigan a policías de 38 municipios de Michoacán por vínculos con el CJNG

Su carrera en la política apenas inicia. ¿Cuál es su meta?

—En este momento sólo pienso en que a Uruapan le vaya bien, que los ciudadanos se sientan y estén seguros en su municipio, lo que venga más adelante lo pongo primero en manos de Dios y después en lo que la gente quiera.