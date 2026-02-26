Morelia.— En el mismo operativo en el que murió Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho, también fue abatido su ahijado, Rubén Guerrero Valadez, conocido como El R1, hijo de Heraclio Guerrero Martínez, El Tío Lako.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó ayer que Guerrero Valadez, alias R1 o 08, murió en ese operativo y explicó que no era el líder criminal señalado como autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

“Hay una confusión, porque ambos personajes [son] distintos. A quien las investigaciones señalan como autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo es a Ramón Álvarez Ayala, también conocido como El R1”, precisó.

El fiscal indicó que la mañana del martes los familiares reclamaron y recogieron el cuerpo para ser sepultado en su tierra natal, la localidad de Tinaja de Vargas, municipio de Tanhuato, Michoacán.

Informes federales de seguridad identifican a Rubén Guerrero Valadez, también apodado El Láminas, como ahijado de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien murió el domingo pasado tras un enfrentamiento con el Ejército en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Guerrero Valadez era hijo de Heraclio Guerrero Martínez, El Tío Lako, líder de una de las facciones más importantes en la estructura criminal del CJNG.

El Tío Lako, además de ser uno de los fundadores de este grupo criminal, es señalado como una de las personas que era más cercana y de mayor confianza de El Mencho, de quien era compadre. Por esta relación se le considera como una de las personas más fuertes para sucederlo al frente del CJNG.

La fuente consultada informó que en el operativo también murió Juan Carlos Martínez Araujo, sobrino del Tío Lako y teniente de una célula criminal del CJNG en Tinaja de Vargas, Michoacán. Se presume que Martínez Araujo también habría sido sepultado en Tinaja de Vargas, pero eso no había sido confirmado.

Enfrentamiento en Tuxpan, Jalisco

La tarde del miércoles se informó de un enfrentamiento entre hombres armados y elementos de la Guardia Nacional en Tuxpan, Jalisco.

La información preliminar señala que el convoy militar circulaba por una de las entradas de la cabecera municipal cuando fue agredido por civiles armados, por lo que repelieron la agresión generando un tiroteo que puso en alerta a la población.

En redes sociales, la alcaldesa Claudia Gil recomendó a la población “permanecer en casa y mantenerse atenta a los canales oficiales para recibir información”.