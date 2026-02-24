Más Información

Morelia.- El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que este lunes, personal a su cargo detuvo a otro implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

“Ayer se detuvo a Alan 'N', quien participó el día de los hechos el 1 de noviembre (del 2025), tanto en el traslado y movilidad de quienes perpetraron este hecho, Ramiro 'N' y Fernando 'N', a la zona de Tiamba (en Uruapan)”.

Torres Piña expuso que Alan “N” está directamente vinculado y tenía coordinación con Baruc “N”, que es quien asesina a Ramiro y Fernando “N”, entre el 9 y 10 de noviembre.

“Ya teníamos la orden de localización; se le detuvo y en un rato más va a ser la audiencia de vinculación a proceso y seguimos avanzando en el tema de la investigación del homicidio de Carlos Manzo”, dijo.

A pregunta expresa, el titular de la FGE en Michoacán precisó que la detención de Alan “N” fue en la ciudad de Uruapan.

“Y todavía estamos trabajando en otros personajes involucrados en el hecho”, advirtió.

afcl/LL

