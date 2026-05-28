La inclusión financiera en México experimenta una trasformación significativa al permitir que la población general acceda a herramientas de ahorro formal sin la necesidad de ser beneficiario de programas sociales.

El banco del Bienestar, a través de su producto Cuentahorro, ofrece una alternativa para quienes buscar administrar su capital de manera segura y eficiente.

De acuerdo con el Gobierno de México, esta cuenta de ahorros permite a los usuarios disponer de su dinero en cualquier momento, fomentando la cultura de prevención financiera mediante un esquema de depósito a la vista.

Población señala que cubrirán su pensión con programas sociales. Foto: Banco del Bienestar

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Requisitos y proceso de apertura presencial

Para formalizar la apertura de una cuenta, los interesados deben acudir a una de las más de 3 mil sucursales que conforman la red bancaria más extensa del país. El proceso es estrictamente personal y requiere de una documentación básica que garantiza la identidad del titular.

Según los alineamientos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el acceso a estos servicios bancarios se simplifica para atraer a sectores que anteriormente no contaban con servicios de banca comercial.

Los pasos para completar el registro son los siguientes:

Integración de documentos: Presentar original y copia de una identificación oficial vigente (pueden ser la credencial de elector, el pasaporte o la cédula profesional).

Presentar original y copia de una identificación oficial vigente (pueden ser la credencial de elector, el pasaporte o la cédula profesional). Acreditación de domicilio: Entregar un comprobante de servicios (Luz, gas, agua o telefonía) cuya antigüedad no supere los tres meses.

Entregar un comprobante de servicios (Luz, gas, agua o telefonía) cuya antigüedad no supere los tres meses. Identificación fiscal: Presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP) debidamente actualizada.

Presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP) debidamente actualizada. Deposito Inicial: Contar con un monto mínimo de apertura de 50 pesos en efectivo.

El Banco del Bienestar contrató las pólizas de seguro con vigencia a partir del pasado 1 de abril y hasta el 31 de diciembre de este año. Archivo El Universal

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Beneficios operativos y seguridad del capital

La principal ventaja de este instrumento financiero radica en su estructura de costos. A diferencia de la banca comercial tradicional, esta cuenta destaca por la ausencia de comisiones por manejo de cuenta o la exigencia de mantener un saldo promedio mensual. No obstante, para mantener la gratuidad del servicio, el titular debe realizar al menos un movimiento financiero al año (ya sea un depósito o un retiro), evitando así que la cuenta entre en un estado de inactividad.

La tarjeta de débito asociada permite realizar transacciones en cualquier establecimiento que cuente con terminal bancaria, lo que reduce la dependencia del uso de efectivo en la vida cotidiana.

Además, la cuenta posee la capacidad de recibir y mandar transferencias electrónicas desde otras instituciones bancarias nacionales, facilitando la recepción de fondos de manera digital.

"La seguridad de los ahorros es una prioridad en el sistema financiero nacional", refiere la CONDUSEF, destacando que contar con una cuenta formal protege el patrimonio de los usuarios ante riesgos físicos como robos o extravíos de dinero en efectivo.

Al utilizar este servicio, los ciudadanos no solo aseguran sus recursos, sino que también obtienen acceso a una red de cajeros automáticos y ventanillas distribuidas en regiones donde la banca privada suele tener poca presencia.

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