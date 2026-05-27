En el marco de las políticas de inclusión social en México, el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (INAPAM) promueve activamente la inserción de este sector en el mercado laboral formal a través del programa de Vinculación Productiva.

Este esquema permite que las personas de 60 años o más se desempeñen en puestos operativos o administrativos, garantizando que gocen de todas las prestaciones de ley, incluyendo el pago del aguinaldo.

Para este ciclo 2026, las autoridades enfatizan que este recurso no es una bonificación opcional, sino una obligación patronal que debe cubrirse bajo los términos del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

Conoce los requisitos para cobrar el aguinaldo 2025 del programa Vinculación Productiva de INAPAM. Foto: Imagen generada con IA

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Proceso de validación y requisitos para el cobro

La recepción del aguinaldo para quienes forman parte de los convenios de vinculación del INAPAM requiere del cumplimiento de una serie de pasos administrativos que aseguran la correcta dispersión de los fondos.

De acuerdo con los lineamientos del Gobierno de México, los beneficiarios deben mantener actualizada su relación laboral para que el cálculo se realice de manera proporcional al tiempo laborado durante el año. Los pasos esenciales para asegurar este derecho comprenden:

Verificación del contrato: Los adultos mayores deben confirmar que su contratación se realizó bajo el esquema de sueldos y salarios, lo cual les otorga el derecho automático a la prestación.

Los adultos mayores deben confirmar que su contratación se realizó bajo el esquema de sueldos y salarios, lo cual les otorga el derecho automático a la prestación. Actualización de datos bancarios: Es fundamental que la cuenta donde reciben su nómina se encuentre activa y sin bloqueos administrativos antes del mes de diciembre.

Es fundamental que la cuenta donde reciben su nómina se encuentre activa y sin bloqueos administrativos antes del mes de diciembre. Consulta de fechas límite: Las empresas tienen la obligación legal de realizar el depósito antes del 20 de diciembre, de lo contrario, el trabajador puede acudir a las instancias correspondientes para iniciar una queja laboral.

Requisitos y documentación para el registro

El primer paso consiste en reunir la documentación oficial que valide la identidad y la aptitud del solicitante para las vacantes disponibles. Es indispensable contar con los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente: Puede ser la credencial de elector, pasaporte, licencia de manejo o cédula profesional.

Puede ser la credencial de elector, pasaporte, licencia de manejo o cédula profesional. Credencial del INAPAM: Documento obligatorio que acredita la pertenencia al padrón de beneficiarios del instituto.

Documento obligatorio que acredita la pertenencia al padrón de beneficiarios del instituto. Comprobante de domicilio: Con una antigüedad no mayor a tres meses (recibo de luz, agua, teléfono o predial).

Con una no mayor a tres meses (recibo de luz, agua, teléfono o predial). CURP: Clave Única de Registro de Población actualizada.

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Proceso de inscripción paso a paso

Una vez reunida la documentación, el interesado debe seguir la ruta administrativa establecida por el gobierno para ser vinculado con una empresa participante.

Acudir al módulo de vinculación: El solicitante debe presentarse físicamente en el Módulo de Vinculación Productiva más cercano a su domicilio.

El solicitante debe presentarse físicamente en el Módulo de Vinculación Productiva más cercano a su domicilio. Llenado de solicitud: Se debe completar el formato de "Solicitud de Inclusión Social" proporcionado por el personal del instituto.

Se debe completar el formato de "Solicitud de Inclusión Social" proporcionado por el personal del instituto. Entrevista de perfilamiento: El personal de INAPAM realiza una entrevista para identificar las habilidades, experiencia previa y necesidades del adulto mayor.

El personal de INAPAM realiza una entrevista para identificar las habilidades, experiencia previa y necesidades del adulto mayor. Selección de vacante: Tras la evaluación, se presenta al interesado una lista de empresas con vacantes que coincidan con su perfil profesional o técnico.

Tras la evaluación, se presenta al interesado una lista de empresas con vacantes que coincidan con su perfil profesional o técnico. Entrevista con la empresa: Si existe interés mutuo, el instituto coordina una cita directa con la empresa para formalizar el proceso de contratación.

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