La polémica volvió a sacudir al actor Roberto Tello, mejor conocido como “El Coreano”, luego de que la actriz Yulianna Peniche lo señalara públicamente de haberse llevado presuntamente varios regalos durante una reunión.

Yulianna Peniche y Roberto Tello "El Coreano" eran amigos previo a una fiesta de cumpleaños de la actriz. Foto: Especial

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Peniche contó cómo descubrió que algunos obsequios que habían llevado para ella desaparecieron misteriosamente, situación que terminó provocando una fuerte confrontación con el actor y su esposa.

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¿Quién es Roberto Tello, “El Coreano”?

Roberto Tello nació el 27 de enero de 1969 y es un actor, director y comediante mexicano con una larga trayectoria en televisión.

El artista inició su formación en el Centro de Educación Artística de Televisa, conocido como el CEA, donde comenzó a abrirse paso en las telenovelas mexicanas desde principios de la década de los 90.

Nicandro Díaz y el actor Roberto Tello. Foto: Redes sociales

Su debut ocurrió en la producción "Mi pequeña Soledad", donde compartió créditos con Verónica Castro.

No obstante, el personaje que marcó su carrera llegó en 1994 con la telenovela Volver a empezar, producción donde obtuvo el apodo de “El Coreano."

¿En qué telenovelas y programas participó Roberto Tello?

A lo largo de más de tres décadas de carrera, Tello ha participado en varias producciones de Televisa que fueron éxito tanto en México como en otros países.

Entre sus proyectos más recordados aparecen "Muchachitas", "Mágica juventud", "Amigas y rivales", "Clase 406", "Rebelde" y "La familia P. Luche."

Uno de sus papeles más populares fue “Trapito” en "Hasta que el dinero nos separe", personaje que ganó gran popularidad entre el público.

También apareció en programas de comedia como "40 y 20", "Nosotros los guapos" y "Una familia de diez."

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Las polémicas que también marcaron la carrera de Roberto Tello

La reciente acusación de Yulianna Peniche no es el único episodio mediático relacionado con el actor. El comediante también dio de qué hablar tras participar en el reality Hotel VIP, donde protagonizó un momento viral junto a la actriz Manola Diez durante una dinámica del programa.

Además, en 2022 reveló que se sometió a una cirugía de bypass gástrico como parte de un proceso para mejorar su salud y perder peso.

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¿Qué pasó entre Yulianna Peniche y Roberto Tello?

De acuerdo con la actriz, todo ocurrió después de una convivencia en la que varios amigos cercanos le entregaron regalos personalizados. Sin embargo, días más tarde notó que algunos de esos obsequios ya no estaban.

La actriz explicó que comenzó a sospechar cuando recordó que varias bolsas tenían claramente escrito su nombre. Fue entonces cuando decidió revisar las cámaras de seguridad del lugar y, según dijo, ahí habría descubierto a Roberto y a su esposa llevándose al menos cinco regalos.

La actriz y conductora mexicana Yulianna Peniche es mundialmente famosa por interpretar a Alicia Montalbán (la "maldita lisiada") en la telenovela María, la del barrio. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Aseguró que las imágenes mostraron cómo intentaron ocultar los artículos dentro de una bolsa y cubrirlos con chamarras para evitar ser vistos.

La situación provocó indignación en la actriz, quien confesó sentirse decepcionada porque mantenía una buena relación con el actor conocido como “El Coreano”.

Roberto Tello negó inicialmente haberse llevado los regalos

Ante ello, según contó Peniche, tras darse cuenta de lo ocurrido decidió llamar directamente al actor para confrontarlo, pero el comediante negó todo.

Además, relató que durante la llamada escuchó a la esposa del actor reaccionando molesta, asegurando que Roberto era una figura pública conocida en el restaurante, por lo que él no había sido.

Sin embargo, Peniche afirmó que cambió el tono de la conversación cuando mencionó que ya había revisado las cámaras de seguridad y tenía pruebas de lo sucedido.

Fue entonces cuando, presuntamente, Roberto reconoció haberse llevado algunos regalos, aunque aseguró que creyó que habían sido olvidados en la entrada del establecimiento.

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