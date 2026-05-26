Yulianna Peniche reveló detalles de un bochornoso momento que vivió en uno de sus cumpleaños en el que el actor Roberto Tello, "El Coreano", supuestamente le robó unos regalos.

La actriz, recordada como "la maldita lisiada", en la telenovela "María la del Barrio", narró en entrevista con Gustavo Adolfo Infante cómo se dio cuenta de que había sido el actor quien se llevó sus obsequios.

Peniche confesó que apreciaba mucho a "El Coreano", actor de telenovelas como "Soñadoras", "Volver a empezar" (1994), "Tú y yo" (1996), y recientemente "Una familia de diez" y "Contrato de Corazones".

"Yo lo apreciaba muchísimo y siempre nos llevamos muy bien, conocí a su mamá, a su exmujer a sus hijos; teníamos muy buena relación", expresó.

La actriz aseguró que tiene pruebas de sus dichos, no es una sospecha, sino certeza de que Roberto y su esposa tomaron los regalos.

"Tengo los videos del señor robándome mis regalos, él y su mujer, los dos", advirtió.

Narró que a través de las cámaras se alcanza a ver que se llevan cinco regalos, los metieron en una bolsa de ella.

La actriz y conductora mexicana Yulianna Peniche es mundialmente famosa por interpretar a Alicia Montalbán (la "maldita lisiada") en la telenovela María, la del barrio.

Yulianna se dio cuenta del atraco dos o tres días después, cuando se acordó que dos amigos diseñadores le habían llevado un presente, y las bolsas decían su nombre, por eso se dio cuenta que le faltaban.

Peniche pensó que los había olvidado en el restaurante, le llamó al dueño, que era amigo suyo, le preguntó que si no se habían quedado en el lugar, él le dijo que no y le ofreció checar las cámaras para verificar si alguien de la fiesta se los había llevado.

Después de ver varios minutos del video, se llevó la sorpresa al ver que Roberto Tello, "El Coreano" había sido el ladrón.

Lee también Jennifer Lopez sorprende con fotos junto a sus hijos y posando en bikini a los 56 años

"La mujer de Tello metiéndose los regalos sigilosamente, que nadie los viera, ¡horrible, horrible, los dos!, tapándolos con las chamarras", recordó.

Yulianna le habló a Roberto, lo confrontó y le preguntó por qué se había llevado sus regalos pero él lo negó en un primer momento.

"Me lo negó, estaba en altavoz, la mujer se escuchaba por allá dando de gritos de 'cómo crees, es figura pública, lo conocen en ese restaurante'".

Ella molesta le dijo: "¡Lo conoce n muy bien por ratero, claro que lo conocen!".

Cuando la actriz le dijo que tenía las pruebas porque había visto las cámaras, Roberto le dijo que en efecto, se había traído unos regalos porque creía que se le habían olvidado; para justificarse, le dijo que los habían dejado en la entrada del lugar.

Lee también Tras llamarse "madre soltera", Shakira dedica inesperadas palabras a su ex Gerard Piqué

Después Tello la llamó para pedirle que no dijera nada, pues en ese momento estaba en varios proyectos, ella accedió y le devolvió dos regalos de cinco que le quitó.

Yulianna advirtió:

"Hay que tener cuidado con estas personas, porque así como me robaron a mi le han de robar a todos".

Roberto Tello, "El Coreano", fue cuestionado sobre el señalamiento de Yulianna pero el actor no se defendió ni lo admitió, sólo dejó claro que no tenía nada que decir al respecto, e invitó al público a asistir al teatro a ver actuar a Yulianna en "No te vayas sin decir adiós".

Lee también Sylvia Pasquel no mendiga casa

rad