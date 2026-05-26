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Jennifer Lopez dejó a un lado el glamour y su faceta como cantante para compartir con sus fans fotografías en familia, con sus hijos e imágenes que la muestran al natural y posando en un bikini blanco bajo el sol y en una alberca.
La cantante de 56 años compartió fotos de cómo la estaba pasando en el Día de los Caídos (Memorial Day), día en el que en Estados Unidos se honra a los miembros de las Fuerzas Armadas que fallecieron en combate.
"Pasando el día con la gente que amo. Feliz Día de los Caídos a todos", escribió.
Jennifer Lopez tiene dos hijos mellizos, Emme Maribel Muñiz y Maximilian David Muñiz, nacidos el 22 de febrero de 2008. Los jóvenes, que cumplieron 18 años, son fruto de su matrimonio con el cantante Marc Anthony.
En Instagram compartió foto con ambos, Emme Maribel Muñiz, conocida por usar pronombres no binarios, ha demostrado talento musical al cantar junto a su madre en eventos importantes como el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2020.
Lopez también posó con su hijo Maximilian (Max), quien mantenido un perfil un poco más bajo, aunque ha incursionado en la actuación participando en la película "Marry Me" junto a su madre.
Jennifer Lopez, además, deslumbró en bikini, apareció sonriente en una fotografía a la orilla de una piscina; lentes de sol, una copa, y su celular aparecieron en la instantánea que se hizo viral en redes.
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Jennifer Lopez se encuentra oficialmente soltera y disfrutando de su independencia tras finalizar formalmente su divorcio del actor Ben Affleck en enero de 2025. La cantante solicitó el divorcio en agosto de 2024 tras dos años de matrimonio. En recientes declaraciones para programas como "Nightline" de ABC e Interview Magazine, confesó que el divorcio fue una de las decisiones más duras pero necesarias de su vida, permitiéndole sentirse verdaderamente "libre" por primera vez.
rad
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