Timothée Chalamet dice que “a nadie le importa el ballet y la ópera" y Alondra de la Parra le responde: “¡Está muy vivo!”

Las mujeres se empoderan con la danza, afirma Viviana Basanta, directora artística del Ballet Folklórico de México

Inauguran FIL Coyoacán

“Vida familiar no debería ser un dilema”; investigadoras hablan de la desigualdad de las mujeres en sus campos

La UNAM: Lugar de encuentro, crecimiento y desarrollo

"Misantropías" llega al escenario; la Compañía Nacional de Teatro rinde homenaje a Héctor Mendoza

Antes de interpretar su éxitodurante su reciente concierto en Las Vegas, una pausa para hablar con el público sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: su matrimonio con.

La cantante bromeó sobre su mal historial amoroso y recordó que durante su tercer divorcio, con el salsero, pensó: “Realmente comencé a ser buena en esto”. Pero reconoció que fue una etapa complicada: “Estaba a punto de rendirme. Era madre soltera con dos gemelos de tres años y llamé a una de mis mentoras”, contó en un video, retomado por el usuario de instagram @jpasc24.

La mentora, Louise, ya fallecida, le dio un consejo que marcó su vida: “Me dijo: ‘Jennifer, eres bailarina, ¿verdad?’ Le respondí que sí, y ella me dijo: ‘Cuando estás aprendiendo un baile y te equivocas en los pasos, ¿qué haces?’ Le dije: ‘Sigo hasta que doy los pasos bien’. Y ella me respondió: ‘Así es, Jennifer. Sigue bailando siempre’”.

JLo y Marc Anthony compartieron diez años de matrimonio y a los gemelos Max y Emme, antes de separarse oficialmente en 2014.

La cantante ya había contado anteriormente que en aquel tiempo sufrió ansiedad y ataques de pánico mientras intentaba equilibrar su carrera, con American Idol y su éxito "On the Floor", con la crianza de sus hijos y la relación que ya no funcionaba: “Miré a Benny y a mi madre y pronuncié aquellas palabras: ‘no puedo seguir con Marc’. Después rompí a llorar”, relató en su libro “True Love” del 2014.

Marc Anthony, por su parte, se mostró más reservado cuando en 2011 dijo a la ABC: “Estas cosas pasan; esto no es un funeral, son solo dos personas que se dieron cuenta de que no era sostenible”, dijo. Actualmente, comparte su vida con la modelo paraguaya Nadia Ferreira, con quien tiene un hijo y espera el segundo.

Por su parte, Jennifer también reavivó su romance con Ben Affleck en 2021, pero solicitó el divorcio en 2024. Ha dicho que le ha costado mantenerse sin pareja, aunque tras esta separación lo lleva con más calma, aunque no sin dolor.

Antes de Marc Anthony, JLo estuvo casada con Ojani Noa (1997-1998) y Chris Judd (2001-2003), relaciones que terminaron rápidamente previo a sus vínculos más mediáticos.

