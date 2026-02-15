Más Información

ya debutó en su y, si bien, en su primer espectáculo logró agotar la venta de boletos, en su segundo show, se enfrentó al disgusto de uno de los presentes, que le pidió que dejase de comunicarse en inglés y, mejor, hablara en español, reacción de la que el cantante se defendió.

El cantante se enfrenta a un nuevo reto en su carrera, la residencia que ofrecerá durante tres fines de semanas en el Teatro BleauLive, la cual ha titulado "¡A la manera Vegásmica!", un concepto a través del que Anthony viajará por los 30 años de trayectoria que lo anteceden.

El primero de 10 conciertos resultó un éxito, debido a que obtuvo un "sold out"; en ese espectáculo, el tenor ligero se sinceró y expresó que, más que ser bueno con las palabras, lo era cantando, por lo que, rápidamente, dio pasó a comenzar con el show de 90 minutos.

Y, así como en su debut, durante el concierto de anoche, sábado 14 de febrero, volvió a referirse de forma breve a su público, todo hablado en inglés, situación que irritó a uno de sus fans, quien le pidió que, lo que tuviera que decir, lo hiciera mejor en español.

"Habla en español, cabr*n", se escucha decir al espectador en un video que circula en X.

Sin pensarlo, y atendiendo a la petición de su seguidor, Marc Anthony le respondió en español y con el mismo adjetivo calificativo con el que él fue señalado:

"Cállate, cabr*n".

Pese a que la madre (doña Guillermina) y padre (don Felipe) de Anthony son de Puerto Rico y él se ha convertido en uno de los representantes de la música latina en EU, en realidad es que Marco Antonio Muñiz Rivera nació en Nueva York, de hecho, su progenitor tomó la decisión de ponerle su nombre en honor al , "el Lujo de México", por ese mismo motivo, cuando se hizo famoso, optó por cambiar su nombre al inglés, para evitar que no fuera confundido con el intérprete de "Quiero abrazarte tanto".

