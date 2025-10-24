Durante la rendición del último informe de labores de Mónica Soto Fregoso, magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se vivió un momento inusual cuando en lugar de escuchar el Himno Nacional, sonó de fondo la salsa "¿Qué precio tiene el cielo?" de Marc Anthony.

La ceremonia se realizó en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN), donde la magistrada presentó su informe de trabajo antes de dejar la presidencia del TEPJF que concluirá el 31 de octubre de este 2025.

Soto Fregoso compartió que esta presentación simbolizó el cierre de una etapa personal y también institucional, y justo antes de terminar el evento, el secretario general de la Corte pidió a los asistentes ponerse de pie, entre ellos los nueve ministros de la SCJN a cargo de Hugo Aguilar.

En el instante en que todos los invitados estaban de pie esperando entonar el Himno Nacional, comenzó la melodía titulada "Qué Precio Tiene el Cielo" del artista estadounidense.

Los asistentes, entre ellos la consejera jurídica de la Presidencia Claudia Sheinbaum, Ernestina Godoy, se mantuvieron en silencio y mostraron compostura, sin embargo, algunos voltearon a mirarse con desconcierto y sonrisas tímidas.

El incidente que pareció ser un error técnico, fue criticado en redes sociales por usuarios que lo calificaron como "una vergüenza" y además catalogaron al Máximo Tribunal del país como "ineficiente".

¡Qué pifia! Mónica Soto, magistrada presidenta del TEPJF, rindió su último informe de labores en la SCJN. Al terminar, pidieron ponerse de pie y entonar el Himno Nacional. Pero sonó una canción de salsa. A ese nivel de ineficiencia han llegado en la Corte. Una vergüenza. pic.twitter.com/g5yutGubL5 — Erika Velasco (@Erika_Velasco_) October 24, 2025

