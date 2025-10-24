La presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, reconoció que la continuidad de esa institución dependerá de que sus integrantes respeten la Constitución.

Al rendir su último informe de labores antes de dejar dicha presidencia, apuntó: “la continuidad de nuestra institución dependerá en gran medida en que respetemos como hasta ahora nuestra Constitución”.

Subrayó la labor del TEPJF en las pasadas elecciones presidenciales y apuntó que “gracias a la labor de las autoridades electorales y a la función sustantiva de la imposición de justicia en nuestro país el proceso referido no se suspendió la paz social, no se vulneró el estado de derecho que permaneció intacto y la primera mujer Presidenta del país gobierna desde el Palacio Nacional y las personas juzgadoras en este preciso momento están en sus espacios de trabajo cumpliendo con su responsabilidad”.

“Por ello en esta sesión invito a las magistraturas y a cada persona servidora pública a mantener paso firme y mirar al futuro con confianza sabedores de que nuestra labor cotidiana implica la permanencia de la justicia electoral y la paz social en nuestro país este día lleno mi voz”.

En el informe en la sede de la SCJN expuso que este informe que simboliza el cierre de una etapa no solo en lo personal ya que mi su mi calidad de presidenta del TEPJF que concluirá el 31 de octubre de este año y también en lo institucional con los cambios legales y los nuevos tiempos que la reforma judicial nos ha traído, “estamos viviendo tiempos de renovación, tiempos de cambio y de nuevas perspectivas los cuales debemos enfrentar con el mismo profesionalismo”.

