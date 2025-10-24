El Gabinete de Seguridad detuvo a Jair Francisco Patrón Tobias, alias “H4”, en un operativo en el Estado de México.

Se trata del hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, “H2”, el capo del cártel de Los Beltrán Leyva que fue abatido por la Marina Armada en febrero de 2017, durante un operativo en el estado de Nayarit.

Según el Registro Nacional de Detenciones (RND), Patrón Tobias fue detenido este viernes por el Gabinete de Seguridad, integrado por la Marina, Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República. El estatus de la detención se encuentra en traslado.

Detención de Jair Francisco Patrón Tobias, alias “H4”, hijo del “H2” y capo de los Beltrán Leyva abatido en 2017 por la Marina (24/10/2025). Foto: Especial

De acuerdo con la ficha, a Jair Francisco Patrón Tobias, alias “H4” se le describe como una persona de aproximadamente 30 años, complexión robusta, cabello negro, ojos cafés, barba cerrada, tez morena clara de aproximadamente 1.65 metros.

Al momento de su captura, vestía un pants de color negro con blanco, tenis blancos con negro, indica el Registro Nacional de Detenciones.

“El H2”, lugarteniente de los Beltrán Leyva en Nayarit

Cabe recordar que Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2” fue un lugarteniente del Cártel de Los Beltrán Leyva en el estado de Nayarit, que por unos años controló el trasiego de drogas en varios municipios de dicha entidad y el sur de Sinaloa.

Tenía marcada presencia en los municipios nayaritas de Acaponeta, Tepic, Compostela, Santiago Ixcuintla y Xalisco.

Tras la captura de Héctor Beltrán Leyva, “El H”, en 2014 en San Miguel de Allende, Guanajuato, Patrón Sánchez asumió junto con Alfredo Beltrán Guzmán, “El Mochomito”, las riendas de la violenta organización criminal, que logró expandir sus dominios a Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Jalisco.

Patrón Sánchez logró construir una estructura de operación, principalmente en Nayarit y sur de Sinaloa, hasta que fue abatido por la Marina en febrero de 2017.

