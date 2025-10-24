Marco Antonio López Guerrero, presunto distribuidor de armas para “Los Rusos”, de la facción de “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa, fue extraditado a los Estados Unidos, donde es requerido por una Corte Federal de California por diversos delitos.

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó al reclamado a los agentes estadounidenses, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de que el Gobierno de México concedió su extradición, en el marco del Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América.

López Guerrero es requerido por la Corte Federal para el Distrito Sur de California para ser enjuiciado por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud, tentativa para exportar artículos de defensa sin licencia y contrabando de bienes desde Estados Unidos de América.

Captura de presunto distribuidor de armas para “Los Rusos”

Fue detenido en la fronteriza ciudad de Mexicali, Baja California, en febrero de 2024, y se le acusa de formar parte de “Los Rusos”, entre 2018 y 2020, con presencia en el estado de Baja California, informó la FGR.

Investigaciones ministeriales, lo señalan como responsable de traficar armas de fuego de Estados Unidos a México, y de enviar metanfetamina y otras drogas al vecino país del norte.

En febrero de 2024, agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California y de la Interpol capturaron a Marco Antonio López Guerrero cuando circulaba en una camioneta en el fraccionamiento Villa Toledo, Mexicali.

Las autoridades de Baja California lo identifican como líder de una red internacional del crimen organizado y distribuidor de armas para el Cártel de Sinaloa.

