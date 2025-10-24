La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no habrá impunidad ante actos de corrupción en el gobierno federal, como el caso Segalmex del sexenio pasado en donde hubo un desfalco por cerca $15 mil millones de pesos.

"No hay impunidad. Con mucha claridad decimos que no hay impunidad frente a cualquier acto de corrupción"

Este viernes, en conferencia de prensa matutina, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, destacó que hay cerca de 27 exfuncionarios de Segalmex en cárcel por este caso, además de que hay varias órdenes de aprehensión.

Al preguntarle si hay acusaciones formales contra Ignacio Ovalle, entonces director general de Segalmex, la secretaria indicó que se le debe de preguntar al fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gerz Manero.

"Son como 27 exfuncionarios en cárcel para el caso, por ejemplo, en el caso Segalmex, nada más para el caso de Segalmex son 27", resaltó Raquel Buenrostro.

"Pero son directores y jefes de área", se le señaló en Palacio Nacional.

"No, está el que era en su momento el Oficial Mayor", contestó.

"¿Y el director de Segalmex que fue quien firmó los documentos?", le preguntó un reportero.

"Lo está revisando la Fiscalía, y hay muchas órdenes de aprehensión además de eso".

"Saber si hay algo en contra de Ignacio Ovalle", se le insistió.

"Hay que preguntarle al fiscal", respondió la secretaria.

Al tomar el micrófono en el salón Tesorería y al , la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en su gobierno no hay impunidad en cualquier caso de corrupción.

"No hay impunidad, porque tu pregunta va en ese sentido. Con mucha claridad decimos que no hay impunidad frente a cualquier acto de corrupción", dijo la Mandataria federal.

