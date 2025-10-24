La mañanera de Sheinbaum, 24 de octubre, minuto a minuto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa este viernes sobre los acontecimientos más importantes del país. Entérate de lo más relevante de su conferencia matutina.

Nación 07:41 AM Jesús Esteva Medina, secretario de Comunicaciones y Transportes, informa sobre los avances en los cinco estados afectados por lluvias e inundaciones.

Nación 07:39 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

