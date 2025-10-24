La mañanera de Sheinbaum, 24 de octubre, minuto a minuto

Más Información
Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero
Auditoría Superior de la Federación reporta irregularidades y posibles daños por 2,7 millones de pesos en Conahcyt
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa este viernes sobre los acontecimientos más importantes del país. Entérate de lo más relevante de su conferencia matutina.
Nación 07:41 AM
Jesús Esteva Medina, secretario de Comunicaciones y Transportes, informa sobre los avances en los cinco estados afectados por lluvias e inundaciones.
Nación 07:39 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
