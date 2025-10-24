Más Información

Crimen se embolsa 3 mil 600 mdp al año por extorsionar a limoneros

La mañanera de Sheinbaum, 24 de octubre, minuto a minuto

Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero

Pemex: contamina y no repara los daños en el 86% de los casos

Auditoría Superior de la Federación reporta irregularidades y posibles daños por 2,7 millones de pesos en Conahcyt

Zhi Dong Zhang, traficante internacional, es entregado por Cuba a México; Harfuch confirma su traslado inmediato a EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa este viernes sobre los acontecimientos más importantes del país. Entérate de lo más relevante de su conferencia matutina.

Nación 07:41 AM

Jesús Esteva Medina, secretario de Comunicaciones y Transportes, informa sobre los avances en los cinco estados afectados por lluvias e inundaciones. 

Nación 07:39 AM

Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. 

