Cada año, miles de familias mexicanas se preparan para celebrar el Día del Padre, una de las fechas más importantes para reconocer el papel de los papás dentro del hogar. Sin embargo, a diferencia de otras conmemoraciones tradicionales, esta celebración no tiene un día fijo en el calendario, lo que genera dudas entre quienes se preguntan cuándo se festeja y por qué cambia cada año.

Día del Padre 2026 en México. Foto: Creada con IA

Mientras el Día de las Madres se celebra el 10 de mayo, el Día del Padre en México sigue una regla distinta que provoca que su fecha se modifique anualmente. Detrás de esta decisión existe una historia que se remonta a más de un siglo y que tiene origen fuera del país.

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¿Por qué cambia la fecha del Día del Padre en México?

La razón principal es que el Día del Padre no está ligado a una fecha específica, sino a un día determinado de la semana. En México, al igual que en otros países, esta celebración se lleva a cabo cada tercer domingo de junio.

¿Cuándo es el Día del Padre?. Foto: Magnific

Esto significa que la fecha puede variar de un año a otro dependiendo de cómo caiga el calendario. Aunque el mes siempre es junio, el día exacto cambia porque se busca que la celebración ocurra en domingo, día en el que tradicionalmente es asociado con la convivencia familiar.

Gracias a este criterio, muchas familias pueden organizar reuniones, comidas, paseos o actividades especiales para reconocer a los padres sin interferir con las actividades laborales o escolares.

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¿Cuándo se celebra el Día del Padre 2026?

En 2026, el Día del Padre en México se celebrará el próximo 21 de junio, fecha en la que miles de familias aprovecharán para homenajear a los papás con regalos, reuniones familiares y mensajes de agradecimiento.

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¿Por qué el Día del Padre se celebra en junio?

El origen de esta conmemoración se encuentra en Estados Unidos a principios del siglo XX. La iniciativa fue impulsada por Sonora Smart Dodd, una mujer que buscó reconocer públicamente el esfuerzo de su padre, Henry Jackson Smart, un veterano de guerra que asumió la responsabilidad de criar solo a sus hijos tras la muerte de su esposa.

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Este día cae el Día del Padre en México. Foto: Magnific

Inspirada por el éxito que ya tenía el Día de las Madres, Dodd promovió una fecha dedicada a destacar la importancia de la figura paterna y su influencia en la formación de las nuevas generaciones.

Con el paso de los años, la idea ganó popularidad y fue adoptada por varios países, hasta convertirse en una de las celebraciones familiares más reconocidas en el mundo.

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¿Cómo llegó el Día del Padre a México?

La historia de esta celebración en territorio mexicano también tiene una figura clave. Se trata de Carmelita Tostado Gamboa, una joven originaria de la Comarca Lagunera que cuestionó por qué existía una fecha especial para las madres, pero no para los padres.

A temprana edad comenzó a impulsar el reconocimiento de la paternidad y la importancia del papel que desempeñan los papás dentro de la familia y la sociedad.

Su principal inspiración fue su propio padre, Pedro Tostado Ontiveros, quien desarrolló una destacada trayectoria profesional como telegrafista y servidor público. Con el tiempo, iniciativas como la suya ayudaron a fortalecer una tradición que hoy forma parte del calendario de millones de familias mexicanas.

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