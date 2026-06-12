El Día del Padre está cada vez más cerca y elegir el regalo perfecto puede convertirse en una tarea complicada. Entre distintos gustos, rutinas y necesidades, los obsequios más valorados suelen ser aquellos que combinan utilidad, estilo y una experiencia pensada especialmente para el festejado.

En Descubre y compra, reunimos algunas ideas de regalos para los papás que disfrutan hacer ejercicio, practicar deporte o mantenerse activos, con opciones disponibles en Mercado Libre.

Regalos para padres que les gusta hacer ejercicio. Foto: Magnific

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¿Qué regalar a un papá fit?

Hacer ejercicio, ir al gimnasio o practicar algún deporte forma parte de la rutina diaria de muchas personas. Por eso, si papá disfruta la actividad física, elegir un regalo relacionado con este pasatiempo puede ser una excelente forma de sorprenderlo durante su celebración.

Desde kits para entrenar en casa con pesas o barras, hasta aparatos de ejercicio, accesorios deportivos y bicicletas, existen distintas opciones ideales para quienes buscan mejorar su condición física o complementar sus entrenamientos.

Además, Mercado Libre cuenta con una sección especial por el Día del Padre, donde es posible encontrar artículos seleccionados con hasta 35 por ciento de descuento.

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Una caminadora es un gran regalo para un padre fitness. Foto: Magnific

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Antes de comprar, conviene comparar precios, revisar las características de cada producto y elegir el regalo que mejor se adapte al estilo de vida de papá. Así, este Día del Padre puede convertirse en la ocasión perfecta para motivarlo a seguir entrenando y disfrutar de un detalle útil, práctico y pensado para él.

Mejores regalos para papá. Foto: Magnific

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