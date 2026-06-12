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Las bocinas inteligentes se han convertido en uno de los dispositivos favoritos para controlar el hogar, reproducir música y obtener información con solo usar la voz.
Ahora, Amazon México ha lanzado una oferta que permite adquirir una de sus bocinas inteligentes más populares con hasta 50% de descuento, dejándola por menos de 800 pesos.
Si buscas dar el salto a un hogar más conectado sin gastar demasiado, te contamos cuáles son sus características y por qué esta promoción está llamando la atención de los compradores.
La bocina inteligente de Amazon México que puedes adquirir con hasta el 50% de descuento
Echo Dot de edición limitada Selección Nacional de México
El Echo Dot de edición limitada con licencia oficial de la Selección Nacional de México combina la tecnología de Amazon con la pasión por el futbol. Diseñado especialmente para los aficionados del Tricolor, este dispositivo inteligente destaca por su acabado temático inspirado en la Selección Mexicana, convirtiéndose en una pieza atractiva tanto para coleccionistas como para quienes buscan modernizar su hogar.
Equipado con el asistente virtual Alexa, permite reproducir música, consultar noticias, configurar recordatorios, controlar dispositivos inteligentes compatibles y obtener información en tiempo real mediante comandos de voz. Su calidad de audio ofrece voces más claras y graves mejorados, ideales para escuchar podcasts, estaciones de radio y listas de reproducción favoritas.
Además de su diseño exclusivo, mantiene todas las funciones que han hecho popular a la familia Echo Dot, incluyendo conectividad Wi-Fi, integración con servicios de streaming y la posibilidad de crear rutinas automatizadas para facilitar las tareas diarias. Gracias a su tamaño compacto, puede colocarse fácilmente en habitaciones, oficinas o salas de entretenimiento.
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Consigue este producto a tan solo $749.00
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