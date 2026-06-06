El Día del Padre es la ocasión perfecta para agradecer y reconocer a esa persona especial con un regalo que combine estilo, utilidad y personalidad.

Si estás buscando una opción elegante sin comprometer tu presupuesto, este año hay varios relojes con descuentos atractivos que pueden convertirse en el detalle ideal.

Desde diseños clásicos hasta modelos más modernos, estas alternativas ofrecen una excelente relación calidad-precio para sorprender a papá este 21 de junio sin gastar una fortuna.

5 relojes con descuento para regalar el Día del Padre

A|X Armani Exchange Reloj cronógrafo

El A|X Armani Exchange Reloj Cronógrafo es una pieza que combina la estética moderna característica de la marca con funciones diseñadas para el uso diario. Su diseño destaca por una esfera sofisticada con subesferas de cronógrafo, detalles que aportan una apariencia deportiva sin perder el toque elegante que distingue a Armani Exchange.

Consigue este producto a tan solo $1,970.11

A|X Armani Exchange Reloj de acero inoxidable

Este accesorio refleja el estilo urbano y contemporáneo característico de la firma italiana. Diseñado para quienes buscan combinar funcionalidad y elegancia en una sola pieza, este reloj destaca por su estética moderna y detalles inspirados en la moda masculina actual.

Consigue este producto a tan solo $2,331.03

Relojes de Pulsera para Hombre con Calendario

Los relojes de pulsera para hombre con calendario son una excelente opción para quienes buscan un accesorio que combine estilo y funcionalidad. Además de indicar la hora, incorporan una ventana o subesfera que muestra la fecha, permitiendo consultar información útil de un vistazo y facilitando la organización de las actividades diarias.

Consigue este producto a tan solo $304.00

Citizen Reloj de cuarzo

Este reloj es una pieza que destaca por su combinación de precisión, durabilidad y diseño atemporal. Impulsado por un movimiento de cuarzo, ofrece una medición del tiempo confiable y exacta, convirtiéndose en una opción práctica para quienes buscan un reloj funcional para el uso diario.

Consigue este producto a tan solo $1,765.58

Timex Expedition Scout

El Timex Expedition Scout es un reloj resistente, funcional y con una estética inspirada en la aventura al aire libre. Su apariencia de estilo militar y explorador lo convierte en una opción atractiva para actividades cotidianas, excursiones y viajes, sin dejar de lado la comodidad y la practicidad.

Consigue este producto a tan solo $645.37