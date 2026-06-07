Si estás buscando renovar uno de los electrodomésticos más importantes de tu cocina, esta oferta podría llamar tu atención.

Sam's Club ha puesto en promoción un refrigerador de gran capacidad que destaca por su amplio espacio de almacenamiento, diseño moderno y funciones pensadas para facilitar la conservación de alimentos.

Lo mejor es que actualmente puede conseguirse con un descuento cercano a los 7 mil pesos, convirtiéndose en una oportunidad atractiva para quienes desean equipar su hogar con tecnología y comodidad sin exceder su presupuesto.

El sorprendente refrigerador de Sam's Club

Refrigerador Samsung 31.5 Pies Cúbicos

El refrigerador Samsung de 31.5 pies cúbicos es una opción diseñada para familias que necesitan una gran capacidad de almacenamiento sin sacrificar tecnología, eficiencia y estilo.

Con un diseño moderno de gran formato, este electrodoméstico ofrece espacio suficiente para organizar alimentos frescos, bebidas, congelados y recipientes de distintos tamaños, convirtiéndose en una solución ideal para hogares con alto consumo de productos perecederos.

Uno de sus principales atractivos es su amplia distribución interior, que incorpora múltiples compartimentos, anaqueles ajustables y cajones especiales para frutas y verduras. Esto facilita una mejor organización de los alimentos y permite aprovechar cada rincón del refrigerador de manera eficiente.

En el apartado tecnológico, Samsung integra sistemas de enfriamiento avanzados que ayudan a mantener una temperatura uniforme en todo el interior, favoreciendo la conservación de los alimentos por más tiempo. Además, muchas de sus versiones cuentan con tecnología Digital Inverter, que optimiza el consumo energético, reduce el ruido y contribuye a una mayor durabilidad del equipo.

Su diseño exterior destaca por líneas elegantes y acabados contemporáneos que pueden complementar cocinas modernas y espacios abiertos. Dependiendo del modelo, también puede incluir dispensador de agua, fábrica de hielo y controles digitales que facilitan el ajuste de las funciones principales.

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