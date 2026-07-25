Zumpango, Méx. - El gobierno municipal comenzó a realizar visitas guiadas en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la Caja de Agua, un sitio inaugurado en el año de 1900 que posicionó a Zumpango como la capital del desagüe en el Valle de México y en la actualidad sigue funcionando.

De acuerdo con Daniel Ángeles Pedraza, coordinador de Educación y Cultura del gobierno municipal de Zumpango, el lugar fue visitado durante varios años después de su inauguración, pues cuenta con un diseño arquitectónico propio de la época del Porfiriato y, después, con la Revolución Mexicana, eso dejó de ocurrir.

“Estamos celebrando los 200 años de la fundación del municipio, y queremos dar a conocer a la población que Zumpango tiene historia, que tiene monumentos históricos que están a la par de Bellas Artes; tiene impacto arquitectónico y todavía es funcional, las compuertas son funcionales y es un lugar que merece respeto como monumento histórico”, detalló.

El coordinador de Educación y Cultura del gobierno municipal de Zumpango dice que el lugar fue visitado por su arquitectura del Porfiriato. | Foto: Arturo Contreras.

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Este viernes 24 de julio se realizó el primer de más recorrido en el sitio, y aunque planean realizar otros, esto dependerá de la coordinación con la Conagua, pues al ser un espacio que aún está en funcionamiento, “cuando hay crecidas de agua, es un poco peligroso, pero la idea es mantener esta actividad para que los habitantes de Zumpango y de otros lugares externos conozcan la Caja de Agua”.

“Queremos recordar ese esplendor del municipio. Y ahora con el AIFA que está presente, con los trabajos de remodelación que se han hecho en diferentes espacios públicos, queremos darle ese auge que tuvo en su momento”, mencionó el funcionario municipal.

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Al recorrido programado para este viernes 24 de julio, se sumaron alrededor de 200 vecinos de diferentes comunidades de Zumpango y próximamente darán a conocer nuevas fechas para llegar a la Caja de Agua, localizada a pocos metros de la Laguna de Zumpango.

Este viernes 24 de julio se realizó el primer recorrido en el sitio. Dependerá de la coordinación con Conagua realizar otros. | Foto: Arturo Contreras.

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En la actividad también participa la Conagua, que instaló un domo en el que fueron proyectados documentales de cultura del agua, en los que fueron a conocer un poco de la historia hídrica del país.

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El coordinador de Educación y Cultura del gobierno municipal de Zumpango explicó a los asistentes la importancia hídrica de la región, la cual comenzó en la época prehispánica y en la que ya existían problemas de inundación al estar conformado el Valle de México por cinco grandes lagos: Xochimilco, Chalco, Zumpango, Texcoco y Xaltocán.

Los pobladores de ese entonces desarrollaron proyectos para mitigar las afectaciones vividas en dos grandes inundaciones registradas en los años de 1555 y 1602. Y para 1865 avanzaron con ingeniería hasta terminar en 1900 con la construcción de la Caja de Agua.

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JACL/cr