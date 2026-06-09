La fiesta del futbol ya comenzó y, para disfrutar al máximo cada encuentro, muchos aficionados se preparan con la playera de su equipo favorito.

Por ello, si estás en busca del jersey indicado, la Fan Zone de Mercado Libre es una alternativa para explorar opciones de tiendas oficiales, aprovechar promociones de temporada y recibir tus compras con envíos rápidos y cómodos hasta la puerta de tu casa.

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¿Qué camisetas están disponibles en la Fan Zone de Mercado Libre?

Apoyar a un equipo de futbol significa, muchas veces, “ponerse la camiseta”. Durante la temporada de torneos, encontrar estos artículos puede convertirse en una tarea más difícil de lo habitual debido a la alta demanda.

La Fan Zone de Mercado Libre permite a los aficionados buscar el jersey ideal en un catálogo amplio que integra opciones de tiendas oficiales y distintos modelos para seguir de cerca a sus equipos favoritos.

Entre los jerseys de equipos nacionales destaca el de la Selección Mexicana de Adidas, disponible en su versión clásica verde y en su variante blanca, así como en modelos de manga corta, manga larga, para mujer y para niño.

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Blanco minimalista y con historia, así es el jersey visitante de la Selección Mexicana de futbol. Foto: Cortesía Mercado Libre

Además, la plataforma ofrece cupones de hasta 200 pesos en algunos modelos y también cuenta con playeras de equipos locales, lo que amplía las opciones para quienes buscan renovar su colección futbolera.

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¿La Fan Zone cuenta con jerseys de equipos internacionales?

Sí. La Fan Zone de Mercado Libre también contempla modelos de equipos internacionales para vivir al máximo la fiesta del futbol, con promociones que pueden incluir hasta 25% de descuento, envíos rápidos y meses sin intereses en artículos seleccionados.

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Con estas alternativas, los aficionados pueden comparar precios, tallas y estilos en un solo lugar, además de elegir entre opciones nacionales e internacionales según el equipo al que quieran apoyar esta temporada.

Mercado Libre cuenta con varias jerseys durante el Fan Zone. Foto generada con IA.

Si quieres estrenar jersey para los próximos partidos, la Fan Zone de Mercado Libre puede ser una opción práctica para encontrar camisetas oficiales, aprovechar ofertas de temporada y recibir tu compra sin salir de casa.

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