La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y muchos aficionados buscan renovar su equipo para disfrutar cada jugada con la mejor calidad de imagen posible.

Pensando en ello, Mercado Libre lanzó una atractiva promoción en una pantalla 4K que destaca por su gran nivel de detalle, colores vibrantes y funciones inteligentes ideales para seguir el partido inaugural y el resto de la competencia.

Lo mejor es que actualmente puede conseguirse con hasta 50% de descuento, convirtiéndose en una de las ofertas más llamativas para quienes quieren llevar la experiencia futbolera al siguiente nivel sin gastar de más.

La pantalla 4K ideal para ver el partido inaugural en Mercado Libre

La Smart TV Cuory de 43 pulgadas es una opción atractiva para quienes buscan una experiencia de entretenimiento completa sin realizar una gran inversión. Equipada con tecnología QLED y resolución 4K Ultra HD, esta pantalla promete imágenes más nítidas, colores vibrantes y un mejor nivel de contraste para disfrutar películas, series, eventos deportivos y videojuegos con gran calidad visual.

Gracias a su sistema operativo Android TV, permite acceder de forma sencilla a aplicaciones populares como Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video y Spotify, además de contar con compatibilidad con el Asistente de Google para realizar búsquedas y controlar algunas funciones mediante comandos de voz. Su conectividad incluye puertos HDMI y USB, facilitando la conexión de consolas, barras de sonido, reproductores multimedia y otros dispositivos externos.

Otro de sus puntos destacados es su diseño moderno con marcos reducidos, que ayuda a aprovechar mejor el espacio de la pantalla y brinda una apariencia más elegante en cualquier habitación. Además, la combinación de resolución 4K y tecnología QLED mejora la reproducción de contenidos con colores más intensos y mayor nivel de detalle.

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