La fiebre por el Mundial 2026 no solo se vive en las canchas, también llega al mundo del coleccionismo.

Para los aficionados al futbol y a los bloques de construcción, LEGO ha puesto en promoción una llamativa pieza inspirada en Cristiano Ronaldo, una de las máximas figuras de este deporte.

Lo mejor es que actualmente puede adquirirse con un descuento difícil de repetir, convirtiéndose en una excelente oportunidad para sumar a la colección un artículo que combina pasión futbolera, diseño y entretenimiento.

LEGO lanza oferta irresistible en pieza coleccionable de Cristiano Ronaldo

Lego Editions Cristiano Ronaldo: Leyenda del Futbol – Set de Construcción

El set de construcción LEGO Editions Cristiano Ronaldo: Leyenda del Futbol es una pieza diseñada para los aficionados al deporte y al coleccionismo. Inspirado en la trayectoria de uno de los futbolistas más influyentes de la historia, este modelo combina la creatividad característica de LEGO con elementos que evocan algunos de los momentos más emblemáticos de la carrera de Cristiano Ronaldo.

La construcción destaca por su nivel de detalle, incorporando una figura representativa del jugador, accesorios temáticos relacionados con el futbol y acabados pensados para exhibición.

Gracias a su diseño, el set no solo funciona como una actividad entretenida para armar, sino también como un artículo decorativo ideal para habitaciones, oficinas o espacios dedicados a los amantes del balompié.

Consigue este producto a tan solo $1,588.00