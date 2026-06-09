A vísperas del inicio de la fiesta del futbol en la Ciudad de México, diversas marcas buscan llamar la atención de los aficionados con artículos temáticos y productos pensados para disfrutar los partidos desde casa, en reuniones o en cualquier lugar.

En ese contexto, Mercado Libre presenta su Fan Zone , un apartado especial con descuentos y promociones en ropa, calzado, accesorios, gaming, televisores y productos para armar la parrillada perfecta.

Mercado Libre cuenta con accesorios para la fiesta del futbol. Foto: Cortesía Mercado Libre

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¿Qué artículos están disponibles en la Fan Zone de Mercado Libre?

Con hasta 40 por ciento de descuento y envíos rápidos, Mercado Libre busca acercar a los fanáticos del futbol ofertas para vivir la justa deportiva al máximo, con la comodidad de recibir sus compras en la puerta de su casa.

Las promociones incluyen una amplia variedad de artículos relacionados con el futbol, entre ellos jerseys nacionales e internacionales con hasta 25 por ciento de descuento; calzado, televisores y artículos de exterior con hasta 30 por ciento; así como decoración y botanas con hasta 20 por ciento, entre otros productos.

Entre los artículos con precios atractivos en la Fan Zone destacan opciones para quienes buscan renovar su jersey, mejorar su experiencia de entretenimiento en casa o preparar una reunión con amigos y familiares durante los partidos. Mercado Libre destaca los siguientes productos con precios increíbles:

Smart TV 32" Cuory DLED HD Android Bluetooth Netflix Disney+ | 42% de descuento | Comprar aquí

180w Barra De Sonido Con 4 Bocina 2.0 Canales, Desmontable Home Theater Beaowink Dolby Dts | 42% de descuento | Comprar aquí

Zapatos de futbol tenis futbol rapido con cuero y tacos | 51% de descuento | Comprar aquí

Asador De Carbón Weber Compact Kettle Con Termómetro 22'' Negro | 32% de descuento | Comprar aquí

Barra de Sonido SJROHE2.1 Canales con Subwoofer, 280W y Dolby DTS | 75% de descuento | Comprar aquí

Jersey Alternativo Club Cruz Azul Niños 2025-2026 18259 | 50% de descuento | Comprar aquí

Balón De Fútbol Puma Big Cat Cosido A Máquina N° 4 | 42% de descuento | Comprar aquí

Mercado Libre artículos. Foto generada con IA

Además, por categoría, los usuarios pueden encontrar promociones especiales en diversos artículos, lo que facilita comparar opciones y elegir productos de acuerdo con sus necesidades y presupuesto.

¿Cómo aprovechar las ofertas de la Fan Zone?

Para aprovechar las promociones, los aficionados pueden ingresar a la Fan Zone de Mercado Libre aquí y revisar las categorías disponibles antes de realizar su compra.

De esta manera, podrán encontrar productos para vivir la emoción del futbol con mayor comodidad y preparar cada partido como una verdadera celebración.

Mercado Libre cuenta con gran variedad de articulos para celebrar la fiesta del futbol. Foto: iStock

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