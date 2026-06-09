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El Martes de Frescura llegó a Walmart con una nueva selección de descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados que pueden ayudarte a ahorrar en las compras del hogar.
Como cada semana, la cadena de supermercados lanza promociones especiales por tiempo limitado, por lo que este 9 de junio es una buena oportunidad para surtir la despensa con productos frescos a precios más bajos.
Te contamos cuáles son las ofertas destacadas que puedes aprovechar hoy.
Las promociones especiales en Walmart HOY, 9 de junio
Ofertas en frutas y verduras
- Manzana Granny Smith Marketside en bolsa: $38.00 kg
- Mandarina clementina: $55.00 kg
- Manzana pink lady por kilo: $39.00 kg
- Uva verde por pieza: $69.00
- Uva cotton candy sabor naturalmente dulce 905 g: $99.00
Ofertas en carnes, pollo y pescados
- Arrachera de res Marketside marinada: $199.00 kg
- Carne de res Marketside congelada para hamburguesa: $90.00
- Carne de res para hamburguesa SuKarne: $98.00
- Chuleta de cerdo ahumada: $132.00 kg
- Molida de cerdo: $109.00
- Milanesa de cerdo: $119.00 kg
- Filete de pescado Sierra Madre Blanco del Nilo: $112.00
- Cubitos de atún Dolores aleta amarilla 200 g: $59.00
- Chambarete de res por kg peso aprox por charola 700 a 800 g: $109.00 kg
- Codillo de cerdo por kg peso aprox por charola 600 g: $77.00 kg
- Camarón coctelero por kg peso aprox por charola 500 g: $185.00 kg
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