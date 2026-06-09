El Martes de Frescura llegó a Walmart con una nueva selección de descuentos en frutas, verduras, carnes y pescados que pueden ayudarte a ahorrar en las compras del hogar.

Como cada semana, la cadena de supermercados lanza promociones especiales por tiempo limitado, por lo que este 9 de junio es una buena oportunidad para surtir la despensa con productos frescos a precios más bajos.

Te contamos cuáles son las ofertas destacadas que puedes aprovechar hoy.

Las promociones especiales en Walmart HOY, 9 de junio

Ofertas en frutas y verduras

Ofertas en carnes, pollo y pescados

Artículos para el hogar