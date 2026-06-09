Amazon Prime Day 2026 está cada vez más cerca y miles de usuarios ya esperan uno de los eventos de compras más importantes del año.

Organizado por Amazon, esta jornada exclusiva para miembros Prime suele ofrecer descuentos en categorías como tecnología, videojuegos, electrodomésticos, moda, hogar y productos de uso diario.

Si estás pensando en renovar tus dispositivos o adelantar compras, te contamos qué es el Prime Day, cuándo comenzará y cuáles son algunos de los productos que podrían formar parte de las promociones más atractivas.

¿Qué es el Amazon Prime Day y que producto estarán en descuento?

De acuerdo con el sitio oficial de la plataforma de compra, Prime Day es un evento anual de ventas en línea que ofrece la oportunidad de aprovechar grandes ofertas y descuentos en miles de productos para miembros con una membresía Amazon Prime. Aunado a ello, el evento tendrá lugar del 23 al 29 de junio de 2026.

Durante el evento, encontrarás ofertas increíbles en productos de todas nuestras categorías destacadas como: