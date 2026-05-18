La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y ahora las mascotas también podrán sumarse al ambiente futbolero. Adidas lanzó una nueva colección de jerseys para perros inspirados en algunas selecciones nacionales, incluyendo el uniforme de México.

La línea forma parte de la colección especial rumbo al Mundial 2026 y busca adaptar el diseño de los jerseys oficiales a prendas pensadas para mascotas, especialmente perros de distintos tamaños.

Jersey de la Selección Nacional Mexicana de Futbol. Foto: Adidas

Así es el jersey de México para mascotas

El modelo inspirado en la Selección Mexicana mantiene varios elementos visuales del uniforme oficial, incluyendo colores, escudo y detalles característicos de Adidas. Según la marca, las prendas fueron confeccionadas para ofrecer comodidad y libertad de movimiento.

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Jerseys para lomitos. Foto: Adidas

Además del jersey de México, la colección también incluye versiones inspiradas en selecciones como:

Argentina

Colombia

Japón

La marca adelantó que podrían sumarse más equipos conforme se acerque el torneo mundialista.

Jerseys, playeras y ropa pet inspirada en el Mundial

Además del jersey oficial de México para mascotas, Adidas también lanzó otras prendas pet con temática mundialista y diseños deportivos. Algunas opciones incluyen playeras ligeras y modelos casuales inspirados en la Copa Mundial 2026.

Jerseys oficiales para mascotas

Estas prendas están pensadas para perros pequeños, medianos y grandes, y varios modelos ya aparecen disponibles en adidas.mx y tiendas deportivas.

Jersey de Argentina para tu lomito. Foto: Adidas

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¿Cuánto cuestan los jerseys para mascotas de Adidas?

El jersey oficial de México para mascotas aparece en el sitio de Adidas México con precios cercanos a los 799 pesos, mientras que otras playeras de la colección mundialista rondan los 999 pesos dependiendo del modelo y talla.

La moda pet sigue creciendo rumbo al Mundial

El lanzamiento también refleja el crecimiento de productos pet-friendly vinculados con deporte, moda y entretenimiento. En los últimos años, las mascotas han ganado espacio dentro de tendencias de consumo relacionadas con ropa, accesorios y artículos personalizados.

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Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la fiebre futbolera ahora también llegará a parques, paseos y reuniones donde perros y dueños podrán llevar jerseys a juego.