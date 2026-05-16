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Con la llegada de las altas temperaturas en México, mantenerse fresco durante la jornada laboral se ha vuelto una necesidad, especialmente para quienes trabajan desde casa u oficinas con poca ventilación. Ante este panorama, los ventiladores se han convertido en una alternativa práctica, económica y fácil de instalar para combatir el calor sin elevar demasiado el consumo de energía eléctrica.
Actualmente, el mercado ofrece opciones accesibles que combinan buen rendimiento, diseño compacto y funciones útiles para espacios de trabajo.
Existen alternativas por menos de 800 pesos que pueden marcar una gran diferencia en comodidad y productividad durante la temporada de calor.
Los mejores ventiladores por menos de 800 pesos
Narvik NA1012 Ventilador Industrial
El ventilador Industrial de Piso y Pared Narvik NA1012 de 12 pulgadas (30.5 cm) cuenta con motor de 55 W y flujo de aire de 712 CFM. Ideal para ventilar rápido talleres, bodegas, negocios o áreas amplias.
Este producto tiene un costo de $735.79 pesos.
TAURUS MINI FAN
El Ventilador de Escritorio Taurus MINI FAN es una opción práctica y económica para quienes buscan refrescar su espacio de trabajo o estudio durante la temporada de calor. Su diseño compacto de 4 pulgadas y conexión USB lo convierten en un ventilador ideal para escritorios, oficinas pequeñas o para usar junto a una laptop sin ocupar demasiado espacio.
Este producto tiene un costo de $149 pesos.
Amazon Basics Ventilador
El Amazon Basics Ventilador se ha convertido en una alternativa popular para quienes buscan una opción sencilla, funcional y económica para combatir el calor mientras trabajan o estudian. Su diseño minimalista y compacto permite colocarlo fácilmente sobre escritorios, mesas de noche o espacios reducidos sin ocupar demasiado lugar.
Este producto tiene un costo de $593.39 pesos.
VORTEX
El ventilador VORTEX se ha posicionado como una opción atractiva para quienes buscan un ventilador eficiente, resistente y con buena capacidad de circulación de aire durante la temporada de calor. Su diseño tipo circulador permite dirigir el flujo de aire con mayor potencia que un ventilador tradicional, ayudando a refrescar habitaciones y oficinas de manera más uniforme.
Este producto tiene un costo de $719.20 pesos.
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