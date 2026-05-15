Las filtraciones de fotografías, audios y videos que revelaron los vínculos de la entonces alcaldesa morenista de Chilpancingo, Guerrero, Norma Otilia Hernández Martínez, con el crimen organizado en 2023, detonaron uno de los casos más escandalosos en la política mexicana.

La controversia ocurrió entre junio y julio de ese año, cuando Hernández Martínez fue exihibida en una reunión con un hombre identificado como Celso Ortega Jiménez, señalado como líder del violento grupo criminal "Los Ardillos" que opera en varios municipios de Guerrero.

La discusión permaneció durante varias semanas dentro de la agenda pública debido a que el tema no se limitó a una sola grabación. A las primeras imágenes difundidas se sumaron audios, nuevos videos y referencias sobre la existencia de más materiales relacionados con el caso, lo cual derivó en investigaciones y diversas reacciones.

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Hallazgo de cuerpos y mensajes dirigidos a la alcaldesa

El 24 de junio de 2023 fueron localizados siete cuerpos desmembrados en Chilpancingo junto con cartulinas dirigidas a la entonces presidenta municipal. Foto: Cuartoscuro

Antes de que se dieran a conocer la fotografías y videos relacionados con el encuentro, el nombre de Norma Otilia Hernández ya había aparecido en un hecho de violencia que llamó la atención pública. El 24 de junio de 2023 fueron localizados siete cuerpos desmembrados en Chilpancingo junto con cartulinas dirigidas a la entonces presidenta municipal.

Uno de los mensajes encontrados decía: “Saludos presidenta Norma Otilia, sigo esperando el desayuno que me prometiste después que viniste a buscarme con cariño”. La referencia al supuesto desayuno tomó relevancia semanas después cuando comenzaron a difundirse materiales relacionados con la reunión entre la alcaldesa y quien fue identificado como líder de Los Ardillos.

La aparición de esos mensajes ocurrió en un contexto de violencia registrado en Chilpancingo y otras zonas de Guerrero, por lo que el tema volvió a ser retomado una vez que surgieron las imágenes relacionadas con el encuentro.

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Fotografías, audios y nuevos videos ampliaron el alcance del caso

La controversia tomó una nueva dimensión el 5 de julio de 2023, cuando comenzaron a circular fotografías acompañadas de audio donde aparecía Norma Otilia Hernández junto a un hombre identificado como Celso Ortega Jiménez, señalado como líder de Los Ardillos. En las imágenes también estaba presente Diego Omar Benigno González, esposo de la entonces alcaldesa.

Los primeros materiales difundidos mostraban a los asistentes durante una reunión sostenida alrededor de una mesa y fueron los primeros elementos que comenzaron a generar preguntas sobre el contexto del encuentro. La difusión inicial también abrió cuestionamientos sobre cuándo ocurrió la reunión y si había existido más de un encuentro entre los participantes.

La entonces alcaldesa de Chilpancingo con el líder de Los Ardillos. Foto: Especial/El Universal

El audio que acompañaba el material difundido incorporó uno de los primeros fragmentos de conversación conocidos públicamente. En el intercambio difundido se escuchaba:

—“Yo te hacía más viejito”, decía la alcaldesa.

—“Adelante. Sí, ya estamos viejitos”.

—“Estás en el cuarto piso. Está bien”.

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El 1 de agosto comenzaron a difundirse nuevos fragmentos relacionados con el mismo encuentro. EL UNIVERSAL reportó que uno de los materiales posteriores incorporaba conversaciones relacionadas con temas de seguridad, mientras otro incluía referencias a actores del entorno político de Guerrero, entre ellos menciones al exgobernador Ángel Aguirre Rivero.

En el audio que se difundió se dio a conocer un video con un nuevo fragmento, en esta grabación, la alcaldesa habla sobre su relación con el exgobernador Ángel Aguirre.

--“Que son la de la misma gente de Ángel Aguirre, ¿no?”, le pregunta el hombre con playera negra y gorra, identificado como Celso Ortega Jiménez.

-- “Pues sí, de la misma gente sí, que hemos venido caminando. Ya el camino nos dividió, tomamos decisiones, en cuestión pues ya, pues nosotros nos fuimos con Morena y de ahí empezamos a construir, con Pablo en específico. En el camino pues Pablo no es, no se define. Nosotros viene por encuesta Chilpancingo, Acapulco, y salgo yo", señala Norma Otilia.

-“Qué afortunada”, responde.

Foto: Especial

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Posteriormente comenzaron a surgir nuevos videos relacionados con el mismo caso. Uno de los materiales difundidos mostró imágenes tomadas en el mismo restaurante donde ocurrió la reunión y permitió observar nuevos ángulos del encuentro; sin embargo, los reportes publicados señalaron que el audio impedía distinguir con claridad lo que se decía durante esa parte de la conversación.

La difusión progresiva de nuevos materiales mantuvo el seguimiento sobre el caso debido a que conforme surgían nuevas imágenes y referencias también aumentaban las preguntas sobre el contenido completo de la reunión. Reportes difundidos posteriormente señalaron incluso la existencia de más grabaciones relacionadas con el encuentro.

También comenzaron a surgir reportes sobre la existencia de más grabaciones vinculadas con la reunión, situación que mantuvo el seguimiento público del caso debido a que nuevos materiales continuaban apareciendo conforme avanzaba la controversia. De acuerdo con los reportes difundidos, el encuentro habría ocurrido en una zona de San Martín, en Quechultenango.

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Norma Otilia reconoció la reunión

Tras la disfusión de las fotografías y videos, Norma Otilia Hernández reconoció públicamente que sostuvo la reunión; sin embargo, rechazó haber realizado acuerdos con integrantes de grupos criminales.

Posteriormente afirmó que el contenido difundido estaba editado y describió el encuentro como un “desayuno fortuito”. También señaló que desconocía la identidad de la persona con la que aparecía y sostuvo que posteriormente tuvo conocimiento sobre quién era.

Las declaraciones generaron nuevas reacciones debido a que ocurrieron mientras continuaban apareciendo materiales relacionados con el caso y aumentaban los cuestionamientos sobre las circunstancias en que ocurrió el encuentro.

Versiones periodísticas, como la publicada en la columna de Azucena Uresti del 3 de abril de 2025 en EL UNIVERSAL, señalan que habría sido el obispo emérito Salvador Rangel, quien acercó a la morenista al grupo criminal para intentar “detener la sangría” en el estado. Pero en el encuentro, el líder de Los Ardillos también exigió respeto para sus policías comunitarios, así como los contratos del transporte público y del comercio.

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Las consecuencias

Tras la difusión de fotografías, audios y videos relacionados con el encuentro, el caso se trasladó al ámbito político e institucional.

El 7 de julio de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre el caso y señaló que los hechos debían investigarse.

El 7 de julio de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció sobre el caso relacionado con Norma Otilia Hernández y señaló que los hechos debían investigarse Foto: Hugo Salvador. EL UNIVERSAL

Durante su conferencia matutina, López Obrador afirmó que en su gobierno “no se permite la impunidad” y señaló que ya había hablado con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, para que se iniciaran las investigaciones correspondientes. También sostuvo que el tema debía analizarse como un asunto de investigación y no desde una perspectiva política.

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Posteriormente, la fiscal general del estado de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, informó sobre la integración de una carpeta de investigación relacionada con los materiales difundidos. El caso continuó bajo seguimiento público debido a la aparición de nuevos elementos y a las reacciones generadas en torno a la controversia.

La polémica continuó durante varias semanas debido a la aparición de nuevos materiales y nuevas referencias relacionadas con el encuentro. El episodio se convirtió en uno de los antecedentes más mencionados al hacer referencia a Los Ardillos debido a que llevó el nombre del grupo a una discusión que trascendió el ámbito local y permaneció durante meses dentro de la agenda pública nacional.

Aunque el caso derivó en investigaciones y mantuvo seguimiento político durante meses, no se hizo público un resultado judicial que acreditara responsabilidades penales derivadas de la reunión difundida. Sin embargo, Morena le canceló su militancia, pero se la regresó tiempo después, e incluso, se menciona que podría buscar la candidatura al gobierno de Guerrero en las elecciones de 2027.

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