Pachuca.- El dirigente de Morena en Hidalgo, Marco Antonio Rico Mercado, aseveró que quienes forman parte de gobiernos emanados de la Cuarta Transformación tienen la obligación moral y ética de defender el movimiento, incluidas las redes sociales. Esto, tras la difusión de un audio del alcalde de Pachuca, Jorge Reyes, en el que advierte posibles consecuencias laborales si no reaccionan o participan en plataformas digitales.

Esto al defender al edil pachuqueño por las amenazas de despido a trabajadores que no reaccionen a sus publicaciones.

Sostuvo que Morena tiene la obligación de responder a lo que calificó como una campaña de desinformación, calumnias y denostaciones contra el movimiento de la Cuarta Transformación, por lo que todos aquellos que se encuentran cobijados por este partido deben salir en su defensa.

Jorge Reyes Hernández, alcalde de Pachuca. Foto: Especial

Lee también A un año del femicidio de Valeria Márquez no hay ni detenidos ni sospechosos; la investigación avanza, aseguran autoridades

“El que tenga un verdadero sentido de pertenencia tiene que estar en el debate de las redes sociales”, expresó, al justificar que exista una convocatoria permanente para respaldar el proyecto político. Incluso señaló que él mismo lo hace a través de su podcast y agregó que a los secretarios de comités seccionales se les han asignado tareas relacionadas con la movilización digital.

Además, argumentó que hasta el momento ninguna persona ha sido despedida de la alcaldía de Pachuca. Indicó que preguntó directamente al alcalde sobre el tema y este le aseguró que nadie ha sido removido de su cargo por esa situación. “Si existe alguien, que venga y lo denuncie”, aseveró.

También destacó que el señalamiento del alcalde a los amagos de despidos puede atribuirse al contexto de presión y estrés derivado de su cargo; sin embargo, subrayó que todos los integrantes del movimiento deben asumir su defensa y cuestionó: “si no, ¿para qué están aquí?”.

Marco Antonio Rico Mercado también defendió y respaldó a la senadora Simey Olvera. Foto: Especial

Lee también Yucatán lanza Herencia Maya; invertirán 12 millones de dólares para proteger áreas naturales

“Todo aquel que se sienta parte del movimiento tiene una obligación ética y moral de defenderlo. Si alguien está en el gobierno solamente por trabajo o por oportunidad, también sería bueno saberlo”, destacó.

Resaltó que la filtración del audio se debe al buen trabajo que realiza el alcalde y a los avances que, aseguró, registra la capital hidalguense, por lo que dijo surgen ataques en redes sociales para impulsar campañas mediáticas en su contra.

El líder de Morena en Hidalgo también defendió y respaldó a la senadora Simey Olvera, tras la polémica generada por citar de manera incorrecta una frase atribuida a Benito Juárez.

Lee también Detienen a 5 civiles armados en fraccionamiento de Culiacán; decomisan lanzagranadas, cargadores y cartuchos útiles

Afirmó que los integrantes de Morena son constantemente sometidos al escrutinio público y al alguno se equivoca, de inmediato es señalado. Sobre el trabajo de Olvera, dijo que cuenta con su respaldo.

vr/cr