Hermosillo.- Integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) iniciaron una asamblea permanente para definir si estallan la huelga programada para las 17:00 horas de este 14 de mayo, en medio de un conflicto laboral que mantiene en incertidumbre a más de 40 mil estudiantes de licenciatura y posgrado.

La deliberación sindical se desarrolla pese a que el juez B del Primer Tribunal Laboral del Distrito Judicial 1 determinó archivar el expediente de emplazamiento a huelga promovido por el Staus, resolución que el sindicato calificó como “arbitraria e ilegal”.

El posible paro académico ocurre apenas una semana después de que el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus) levantara la huelga que mantuvo paralizada a la institución durante 19 días y que concluyó el pasado 7 de mayo.

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En días recientes, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, hizo un llamado público tanto a la administración universitaria como a los sindicatos para mantener el diálogo y evitar una nueva suspensión de actividades en la máxima casa de estudios.

Sin embargo, el Staus aseguró que las negociaciones con la Universidad de Sonora permanecen estancadas debido a la falta de una propuesta satisfactoria en la revisión salarial y contractual 2026.

A través de un posicionamiento, el sindicato académico sostuvo que tanto la resolución judicial como las declaraciones emitidas por Rectoría vulneran derechos fundamentales de las y los trabajadores, entre ellos la huelga, la libertad sindical y la negociación colectiva.

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Además, acusó a la administración universitaria de intentar desacreditar el movimiento sindical y minimizar las demandas del personal docente, relacionadas con la pérdida del poder adquisitivo, prestaciones laborales, estabilidad en el empleo, seguridad social y el impacto del ISR (Impuesto sobre la Renta).

Entre las principales exigencias del Staus destacan un aumento salarial justo, un programa de recuperación salarial, mejores condiciones laborales, acceso y fortalecimiento de los servicios médicos del Isssteson para trabajadores que aún no cuentan con esa prestación, así como el respeto irrestricto al Contrato Colectivo de Trabajo.

También denunciaron incumplimientos a acuerdos pactados en la revisión contractual del año pasado y señalaron un trato indigno durante las negociaciones con la administración universitaria.

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El sindicato reiteró que todas sus acciones se han realizado conforme a la Ley Federal del Trabajo y al Contrato Colectivo vigente, por lo que defendió la legitimidad de su movimiento y advirtió que mantendrá las acciones necesarias para exigir mejores condiciones salariales y contractuales.

Mientras el conflicto escala, el impacto ya alcanza directamente a la comunidad estudiantil.

La posibilidad de una nueva huelga amenaza con suspender clases, retrasar evaluaciones, afectar trámites administrativos y poner en riesgo el semestre para miles de estudiantes en todo el estado.

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afcl/LL