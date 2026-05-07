Hermosillo, Sonora.- Después de 19 días de huelga, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus) acordó levantar el paro laboral en dicha institución, después de que la mayoría de los agremiados aprobara la propuesta presentada por la administración universitaria.

La decisión fue tomada este jueves durante una asamblea general en la que los trabajadores sindicalizados participaron en una votación con el fin de definir el futuro del movimiento comenzado el pasado 16 de abril.

De acuerdo con el conteo preliminar, 919 trabajadores votaron a favor de concluir la huelga, mientras que 476 se pronunciaron en contra, con lo que quedó avalado el regreso a las actividades académicas y administrativas en la máxima casa de estudios de Sonora.

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Con este resultado, la Universidad de Sonora se prepara para retomar operaciones en las próximas horas, poniendo fin a casi tres semanas de suspensión laboral derivada del conflicto sindical.

A través de un comunicado oficial, la institución informó que el sistema institucional para la captura de calificaciones del periodo escolar 2026-1 permanecerá habilitado el tiempo necesario, una vez que se definan los ajustes correspondientes al calendario escolar luego de la interrupción de actividades presenciales.

La Universidad de Sonora detalló que la conclusión del semestre, así como las fechas relacionadas con procesos académicos y administrativos, serán reprogramadas conforme se restablezcan las condiciones institucionales.

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Además, explicó que la apertura del sistema de captura de calificaciones y de trámites escolares busca atender casos específicos de estudiantes que requieren el registro de sus evaluaciones para procesos de movilidad académica o postulaciones a programas de posgrado, tanto en México como en el extranjero.

Dicha institución reiteró que las fechas definitivas para el cierre del semestre, captura de actas, reinscripciones y demás procedimientos escolares serán dadas a conocer oportunamente a través de sus medios oficiales.

Por último, agradeció la comprensión de la comunidad universitaria y refrendó su compromiso con el desarrollo ordenado de las actividades académicas y la certeza en los procesos escolares.

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Acto simbólico de Staus

Por otra parte, integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) llevaron a cabo una acción simbólica en el Cerro de la Campana, donde colocaron una lona gigante con el mensaje “Huelga en la Unison”, ante el estancamiento de las negociaciones correspondientes al proceso de Revisión Salarial entre el sindicato y la administración universitaria.

La actividad fue acordada por el Consejo General de Delegados del Staus y contó con la participación de académicas y académicos afiliados, quienes reiteraron el llamado a retomar de manera inmediata las mesas de negociación, bajo condiciones de respeto, transparencia y participación plena de todas y todos los integrantes de la comisión negociadora.

El sindicato señaló que mantiene la disposición al diálogo, reiteró que las instalaciones del Staus se encuentran disponibles y cuentan con las condiciones necesarias para el desarrollo de las reuniones de trabajo entre ambas partes.

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Se destacó que el objetivo principal es avanzar en soluciones concretas a las demandas planteadas por las y los trabajadores académicos y evitar un posible estallamiento de huelga programado para el próximo 14 de mayo, en caso de no alcanzarse acuerdos satisfactorios que sean aprobados por la base sindical en Asamblea General Extraordinaria.

En la actividad participó el secretario general del Staus, Cuauhtémoc Nieblas Cota, quien reiteró la postura del sindicato de privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos en beneficio de la comunidad universitaria.

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dft