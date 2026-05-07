Cuernavaca, Morelos.- Los actos vandálicos cometidos contra la infraestructura inmobiliaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), durante los dos meses que estuvo ocupada por la llamada Resistencia Estudiantil, dejó daños por 60 millones de pesos (mdp).

La rectora Viridiana León Hernández confirmó que estas afectaciones se concentran en el edificio de rectoría y la Facultad de Derecho, donde la destrucción de infraestructura física y tecnológica es total en distintas áreas.

La póliza de seguro contratada por parte de la institución es insuficiente con la finalidad de resarcir el daño, cubrir el costo real de los equipos tecnológicos y la reposición del material de resguardo de información institucional sustraído o destruido, lo que deja a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en una situación de vulnerabilidad administrativa, comentó la rectora.

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Paro por feminicidios

La sede central de la UAEM, así como la Torre de rectoría estuvo tomado por casi dos meses por la Resistencia Estudiantil, integrado por estudiantes de diversas facultades, que detonaron el paro de labores por el feminicidio de dos de sus compañeras. Durante su ocupación, un grupo con la cara cubierta, identificado como el Bloque Negro, destruyeron cámaras de video, puertas e inmobilario de la torre de rectoría y otras facultades.

Las autoridades universitarias afirmaron que el impacto operativo afecta de modo directo a 40 mil estudiantes, además que la pérdida de servidores y bases de datos institucionales pone en riesgo procesos académicos y de gestión.

Ante la insuficiencia de fondos internos, la rectoría anunció que gestionará una ampliación presupuestal extraordinaria ante el gobierno de Morelos para evitar el colapso de las actividades en los edificios siniestrados.

Las autoridades universitarias mantienen la denuncia ante la Fiscalía con la intención de deslindar responsabilidades por el daño patrimonial y mientras se define el rescate financiero, la Máxima Casa de Estudios opera bajo limitaciones técnicas, priorizando la recuperación de archivos críticos que no fueron respaldados antes de la incursión vandálica.

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