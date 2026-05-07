Un incendio en la Nave 1 del Parque Dora María de Tabasco donde se realiza la Feria Estatal dejó como saldo cinco muertos y pérdidas millonarias.

De acuerdo a información oficial acudieron a la Feria Tabasco 135 mil personas porque se presentaba Grupo Frotntera.

La madrugada de este jueves, un incendio consumió estas instalaciones donde pequeños y medianos empresarios del Estado venden alimentos, artículos regionales, artesanías, ropa y calzado.

En redes sociales circulan imágenes y videos de las personas huyendo del parque ferial ante la magnitud del siniestro cuyas llamas alcanzaron varios metros de altura.

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El gobernador del estado, Javier May Rodríguez, informó que las llamas ya fueron controladas por los cuerpos de emergencia.

"Durante estos lamentables hechos, cinco personas perdieron la vida, por lo que expresamos nuestras condolencias a sus familiares y ofrecemos todo nuestro apoyo ante este desafortunado incidente", posteó en sus redes sociales.

Foto: Especial

Agradeció mucho a la población que contribuyó a evacuar la zona cuando ocurrió el siniestro.

"Emprenderemos de inmediato un programa de recuperación económica para las y los expositores que resultaron afectados. No los dejaremos solos", señaló.

May Rodríguez afirmó que las autoridades de investigación comenzarán su trabajo para determinar las causas del incendio.

"Vamos a estar informando en el transcurso de la mañana sobre lo ocurrido y cuál será el curso que tomará la Feria. Juntas y juntos vamos a salir", precisó.

Por su parte, el Instituto Estatal de Protección Civil, dijo que el siniestro ya fue controlado y que actualmente continúan las labores de enfriamiento y verificación en la zona para descartar riesgos adicionales.

afcl/LL