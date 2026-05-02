Cuernavaca.- A dos meses de paro de labores en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) por los feminicidios de las estudiantes Karol y Kimberly, la llamada Resistencia Estudiantil entregó el Campus Chamilpa a la rectora Viridiana León Hernández; sin embargo, las clases presenciales todavía no se reanudarán hasta que las autoridades garanticen un regreso con seguridad al interior de la sede central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Luego de varias horas de reunión, estudiantes y autoridades acordaron liberar las instalaciones para permitir que las autoridades implementen a contrarreloj, las medidas de seguridad comprometidas en mesas de trabajo anteriores. Por ahora, los más de 40 mil alumnos reciben clases virtuales.

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La rectora León Hernández afirmó que la entrega del campus abre la posibilidad de retomar el semestre, pero también de hacerlo bajo una nueva estructura de seguridad.

Adelantó que entre las acciones previstas se contempla la instalación de torniquetes en los accesos, así como coordinación con autoridades estatales y municipales para reforzar la protección en todos los campus.

Foto: Especial

El movimiento estudiantil advirtió que el regreso físico a las aulas no será posible hasta que se cumplan los lineamientos establecidos para proteger a la comunidad universitaria.

Señalaron que la entrega no significa el fin de la protesta, sino una nueva etapa de vigilancia y exigencia, y recordaron que el paro inició tras los feminicidios de Karol y Kimberly, por lo que insistieron en que la seguridad no es negociable.

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“Hay avances, lineamientos firmados, diagnósticos entregados y un convenio con respaldo legal, pero no es una victoria total, es un paso”, expresaron y añadieron que regresan con herramientas para exigir, supervisar y participar en la construcción de un espacio más seguro y justo.

“La Universidad Autónoma del Estado de Morelos informa a la comunidad universitaria y a la sociedad en general que, derivado del diálogo permanente, respetuoso y constructivo sostenido con el movimiento de Resistencia Estudiantil, este 2 de mayo se concretó la entrega de las instalaciones del Campus Chamilpa”, escribió rectoría en sus redes sociales.

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afcl