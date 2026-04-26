Cuernavaca, Mor.- Esta madrugada autoridades de la UAEM y la llamada Resistencia Estudiantil firmaron un convenio de compromisos institucionales que abre una ruta de salida escalonada al conflicto, con el retorno progresivo de actividades y la instalación de mesas de trabajo.

El acuerdo no implica la entrega total de las instalaciones, en poder de los estudiantes desde hace casi 50 días en demanda de justicia por el feminicidio de dos de sus compañeras.

Al concluir la mesa de diálogo que se prolongó por más de diez horas el movimiento estudiantil precisó que el paro académico se levantará de manera parcial, mientras se mantienen en vigilancia del cumplimiento de los compromisos.

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“Estamos realizando un trabajo en conjunto, pero no se ha entregado de manera formal las instituciones”, señalaron los estudiantes al advertir que las clases continuarán en modalidad virtual hasta observar avances concretos.

¿Cómo será el retorno a clases en la UAEM?

El plan establece una semana de reactivación. El lunes 27 de abril se permitirá el ingreso al campus Chamilpa mediante una comisión mixta que realizará recorridos simultáneos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Los Venados, el cuerpo de vigilancia interno de la UAEM, retomarán labores junto con estudiantes.

Para el martes 28 se prevé la entrega de un cronograma y la instalación de la primera mesa de trabajo, enfocada en la rectificación y consolidación de los compromisos en materia de seguridad y bienestar universitario.

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El miércoles 29 se autoriza el ingreso de personal administrativo y técnico para labores de reacondicionamiento, además de una segunda mesa orientada a la recuperación del semestre. Ese mismo día comenzará la reactivación de centros de investigación y actividades académicas especializadas.

El jueves 30 de abril está programado el inicio formal de clases en modalidad virtual en las distintas unidades académicas, en lo que representa el primer paso hacia la normalización de la vida universitaria, aún bajo un esquema condicionado al cumplimiento de los acuerdos.

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