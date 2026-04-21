Cuernavaca, Mor.- La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) exigió retomar de manera inmediata el control y la vigilancia del campus Chamilpa, tras los actos de vandalismo perpetrados por encapuchados en la Facultad de Derecho durante el pasado fin de semana. Con esta medida, dijo la autoridad universitaria, se busca frenar la vulnerabilidad del patrimonio académico y documental de la institución.

En la continuación de la Tercera Mesa de Diálogo con la Resistencia Estudiantil, que mantiene tomadas las instalaciones centrales desde el 4 de marzo pasado, la rectora Viridiana León Hernández confirmó que la UAEM presentará denuncias y quejas formales ante las autoridades correspondientes, porque el daño trasciende la infraestructura.

Rectoría de UAEM exige recuperar campus Chamilpa; vandalismo afecta archivos académicos de más de 40 mil estudiantes. Foto: Especial.

Hay afectación de documentos críticos para la trayectoria escolar de más de 40 mil estudiantes, dijo la rectora y aunque descartó riesgos a la integridad física, calificó la situación patrimonial como crítica y urgente.

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Como ruta de salida, Rectoría planteó la creación de una comisión paritaria para diagnosticar el estado de las instalaciones, el cual permitiría la entrega gradual de los espacios tomados y establecería un mecanismo de seguimiento al pliego petitorio estudiantil.

Rectoría de UAEM exige recuperar campus Chamilpa; vandalismo afecta archivos académicos de más de 40 mil estudiantes. Foto: Especial.

La viabilidad de este acuerdo depende de la respuesta que emita el movimiento "Resistencia Estudiantil”, este miércoles. El movimiento estudiantil detonó a principios de marzo con los feminicidios de dos de sus compañeras universitarias.

El colectivo estudiantil ya se deslindó de los destrozos ocurridos en la Facultad de Derecho, sin embargo, la institución mantiene la presión para recuperar la gobernabilidad operativa del campus. La prioridad institucional, afirmaron las autoridades, se centra ahora en el resguardo de archivos y la reactivación de la vigilancia interna para evitar nuevas incursiones de grupos encapuchados que operan bajo el anonimato.

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