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Cuernavaca, Mor. - El rompió el diálogo con las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), al acusar la incursión de personal de seguridad institucional, conocidos como “Venados” a la Facultad de Nutrición que estaba tomada por los estudiantes.

De acuerdo con la representación estudiantil, mientras se desarrollaba la continuación de la tercera reunión en el , recibieron mensajes de texto alertando sobre la presencia de directivos y un número considerable de elementos de seguridad en el plantel, presuntamente para instalar cámaras y luminarias, sin previo aviso.

La situación generó incertidumbre y temor entre los estudiantes, quienes señalaron que en la facultad sus compañeros están rodeados de Venados, sin saber el motivo, por lo que anunciaron su retiro de la mesa.

Según lo expuesto, la directora de la facultad, identificada como Jessica, envió un mensaje solicitando acceso para personal de infraestructura educativa y mantenimiento, con el fin de realizar trabajos relacionados con el pliego petitorio, sin embargo, esta acción no fue presentada ni discutida previamente en la mesa, lo que detonó la inconformidad de los estudiantes.

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La directora de la facultad, identificada como Jessica, envió un mensaje solicitando acceso para personal de infraestructura educativa y mantenimiento, pero la acción no fue discutida previamente en la mesa. Foto: Justino Miranda EL UNIVERSAL.
La directora de la facultad, identificada como Jessica, envió un mensaje solicitando acceso para personal de infraestructura educativa y mantenimiento, pero la acción no fue discutida previamente en la mesa. Foto: Justino Miranda EL UNIVERSAL.

En este sentido, el movimiento estudiantil exigió la entrega inmediata de avances del pliego petitorio y del plan de seguridad, al considerar injusto que se implementen medidas sin notificación ni consenso.

En respuesta, la UAEM se deslindó de las acciones en la Facultad de Nutrición y recordó que existe una de no represalias.

El abogado general de la institución informó que se iniciará un procedimiento en contra de la directora y del personal involucrado por presuntamente transgredir los acuerdos establecidos con los estudiantes.

El movimiento estudiantil está vigente desde la primera semana de marzo pasado cuando protestaron por el feminicidio de dos de sus compañeras universitarias.

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