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Cuernavaca, Mor. - Tras más de siete horas de diálogo, la Resistencia Estudiantil de la UAEM propuso reanudar actividades escolares el siguiente lunes 13 de abril, siempre y cuando existan condiciones mínimas de seguridad que permitan concluir el semestre el 19 de junio del año en curso. En la tercera mesa de diálogo, la Resistencia Estudiantil consideró que podrían si hay cámaras de video vigilancia, luminarias y control de acceso al campus.

A más de un mes del movimiento estudiantil por el feminicidio de dos universitarias, los estudiantes confirmaron que los alumnos de octavo semestre de Medicina retomaron clases este lunes, y el resto de las unidades académicas mantiene un regreso tentativo.

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Los estudiantes advirtieron que no han observado avances concretos por parte de la Rectoría para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, por lo que las instalaciones tomadas desde el 2 de marzo seguirán ocupadas hasta que haya respuestas claras.

En ese escenario, no descartan continuar el semestre en modalidad virtual, pero además exigieron la definición de protocolos, mecanismos y sanciones para evitar que profesores, directivos o investigadores impongan que perjudiquen a los alumnos.

El diálogo continuará el miércoles luego de que el movimiento estudiantil someta a consensos los acuerdos alcanzados con la comisión de Rectoría. Hasta ahora no hay acuerdos en concreto y la demanda que sigue en debate es la destitución de la dirigencia de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (), una organización estudiantil de corte institucional, cuyos líderes son electos en una jornada electoral.

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