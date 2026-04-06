Cuernavaca, Mor.- Morelos cerró el periodo principal de Semana Santa con una cifra de 11 homicidios dolosos y varios heridos. La violencia se concentró en los municipios de Cuernavaca y Temixco, donde los ataques directos y el hallazgo de restos humanos colapsaron la seguridad pública.

El balance incluye el asesinato de un guardia de seguridad en una universidad privada y víctimas colaterales, entre ellas un menor de siete años herido en una barbería.

En Cuernavaca, la colonia Antonio Barona y la colonia Paraíso registraron ejecuciones individuales entre el viernes y sábado. La situación escaló el domingo en la colonia Maravillas, donde un guardia fue hallado maniatado y con signos de tortura dentro de un campus universitario; un segundo trabajador permanece desaparecido. En el municipio de Yautepec, el hallazgo de un cuerpo en descomposición en la colonia El Fortín cerró la jornada dominical.

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Temixco se convirtió en el epicentro de la crisis. Una mujer fue acribillada en la colonia Azteca, zona donde el domingo también se localizaron restos humanos esparcidos en la calle. En la Rubén Jaramillo, un ataque a una barbería dejó un muerto y dos lesionados de gravedad: una joven de 20 años y un niño de siete. La región sur no fue la excepción, con homicidios registrados en los municipios de Tetecala y Mazatepec, este último frente a un jardín de niños.

El inicio de este lunes mantuvo la tendencia con dos decesos adicionales. En Zacatepec, sur del estado, un hombre de la tercera edad fue asesinado con arma blanca y golpes dentro de su casa. En Tlalnepantla, una riña callejera terminó con la muerte de un hombre en la colonia Felipe Neri. Además, un adolescente de 17 años fue hospitalizado tras ser baleado en la carretera Jojutla–Palo Prieto, en Tlaltizapán.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha reportado detenciones relacionadas con esta serie de eventos. La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas varias carpetas de investigación por homicidio calificado y lesiones. El despliegue de fuerzas federales y estatales no logró inhibir la actividad criminal en los polígonos de mayor incidencia delictiva del estado durante el descanso vacacional.

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