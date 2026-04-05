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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tuvo en esta Semana Santa, 164 mil pasajeros en mil 233 vuelos.
A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo respondió a quienes criticaron las imágenes que compartió en días pasados de un AIFA abarrotado.
"Aunque a algunos no les guste, el AIFA tuvo, de lunes a domingo de Semana Santa, 164 mil 525 pasajeros en 1,233 vuelos", escribió al compartir imágenes de este domingo.
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Como parte de la Semana Santa 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió el viernes imágenes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles abarrotado de personas viajeras.
A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo indicó que los vuelos están "al 100" a todos los destinos.
"Así está el AIFA el día de hoy. Vuelos al 100 a todos los destinos", escribió la Mandataria federal.
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