La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tuvo en esta Semana Santa, 164 mil pasajeros en mil 233 vuelos.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo respondió a quienes criticaron las imágenes que compartió en días pasados de un AIFA abarrotado.

"Aunque a algunos no les guste, el AIFA tuvo, de lunes a domingo de Semana Santa, 164 mil 525 pasajeros en 1,233 vuelos", escribió al compartir imágenes de este domingo.

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Aunque a algunos no les guste, el AIFA tuvo, de lunes a domingo de Semana Santa, 164 mil 525 pasajeros en 1,233 vuelos. Aquí algunas imágenes de hoy domingo al mediodía. 😊 pic.twitter.com/VA6fW3oqJh — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 6, 2026

Como parte de la Semana Santa 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió el viernes imágenes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles abarrotado de personas viajeras.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo indicó que los vuelos están "al 100" a todos los destinos.

"Así está el AIFA el día de hoy. Vuelos al 100 a todos los destinos", escribió la Mandataria federal.

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