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Ante el paro nacional de transportistas anunciado para mañana, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos () reiteró en un comunicado su compromiso con el fortalecimiento del tejido social como una vía para construir un país más incluyente, solidario y con mayores oportunidades de desarrollo.

Dentro de su posicionamiento, el organismo empresarial subrayó la importancia de impulsar acciones que fortalezcan la cohesión social, al considerar que esta es clave para generar entornos más estables y propicios para el .

El pronunciamiento ocurre en un contexto en el que organizaciones del sector transporte han anunciado posibles movilizaciones y paros en distintas regiones, como medida de presión ante problemáticas como la inseguridad en carreteras y la falta de soluciones a sus demandas.

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Ante este escenario, la Concamin subrayó que, si bien reconoce los retos que enfrenta el sector, la vía adecuada para atenderlos debe ser el diálogo permanente con las autoridades, evitando acciones que perjudiquen a la ciudadanía.

El organismo también destacó que el autotransporte es un pilar fundamental para la economía nacional, ya que sostiene el movimiento de mercancías, el comercio y la movilidad de millones de personas, por lo que cualquier interrupción tendría efectos inmediatos en la vida cotidiana.

Asimismo, reiteró su compromiso con el fortalecimiento del tejido social y la colaboración entre sector privado, gobierno y sociedad, como base para construir soluciones sostenibles que permitan atender los desafíos del país sin afectar la actividad económica.

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Finalmente, insistió en la necesidad de privilegiar acuerdos que garanticen el libre tránsito, el abasto oportuno y la continuidad de los servicios, en medio de un escenario de tensión por posibles bloqueos carreteros.

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desa/rmlgv

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