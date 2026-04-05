El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) atraviesa su peor racha internacional en vísperas del Mundial, cuyo partido inaugural será el 11 de junio en la Ciudad de México.

El Felipe Ángeles cumplió cuatro años de su inauguración el 21 de marzo y forma parte del Sistema Aeroportuario Metropolitano que —junto con los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México (AICM) y de Toluca (AIT)— busca ampliar la capacidad en el Valle de México y soportar el aumento de operaciones.

El gobierno calcula el arribo de 5.5 millones de visitantes adicionales por los 13 partidos de la Copa Mundial de la FIFA: cinco en la Ciudad de México, cuatro en Guadalajara, Jalisco, y cuatro en Monterrey, Nuevo León.

Sin embargo, el Felipe Ángeles atendió a 23 mil 443 usuarios en vuelos desde y hacia otros países durante febrero, una disminución de 19.6% con relación al mismo periodo de 2025, y lleva 11 meses consecutivos en números rojos.

En cambio, el AICM transportó 1.3 millones de pasajeros internacionales en febrero, 8% más, y fue la mayor alza desde marzo de 2024; mientras que el AIT movió 2 mil 618 viajeros y significó una aceleración de 33%, de acuerdo con la información disponible en la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Cinco destinos internacionales

La terminal mexiquense tiene operaciones de usuarios con Chile, Colombia, Venezuela, Cuba y República Dominicana, después de que, a fines del año pasado, el Departamento de Transporte canceló 13 nuevas rutas hacia Estados Unidos a Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, de las cuales algunas planeaban salir del AIFA.

La caída prolongada del aeropuerto se debe a la falta de vuelos y frecuencias, pues el flujo en general está creciendo, explicó el analista del sector de aviación en Verum Jonathan Félix.

Entre 58 terminales aéreas del país con tráfico internacional, el AIFA, localizado en Santa Lucía, Estado de México, se colocó en la posición 17 en febrero, lista que encabeza Cancún, Quintana Roo.

Los vuelos desde y hacia otros países sólo representan 4.5% del tráfico total en el Felipe Ángeles, dado que 95.5% corresponde a operaciones nacionales, mediante las cuales transportó 491 mil 952 pasajeros en febrero y se ubicó como el sexto aeropuerto con mayor movimiento en el ranking que lidera el AICM.

El viernes, como parte de la Semana Santa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió imágenes del AIFA abarrotado de viajeros.

“Así está el AIFA el día de hoy. Vuelos al 100 a todos los destinos”, dio a conocer a través de sus redes sociales. Por su parte, el Felipe Ángeles señaló que esta Semana Santa “miles de pasajeros comienzan su aventura” desde sus instalaciones.

Contrato con la FIFA

El director del AIFA, Isidoro Pastor Román, confirmó el miércoles que hay un contrato con la FIFA para la recepción de vuelos que transportan a las selecciones nacionales, así como empresarios y personalidades.

A cuatro años de su inauguración, el general brigadier retirado también destacó que los ingresos propios cubren los gastos de operación del aeropuerto Felipe Ángeles.

“Se alcanzó la rentabilidad financiera de manera anticipada con un saldo a favor de 447 millones de pesos en 2024 y manteniendo finanzas sanas durante 2025, la experiencia internacional nos indica que un aeropuerto logra rebasar sus gastos de operación después del quinto o sexto año”, declaró durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La presidenta Sheinbaum Pardo informó también que la ampliación del tren de Buenavista al Felipe Ángeles, cuya inauguración estaba prevista antes de Semana Santa, deberá posponerse otra vez mientras continúan los trabajos de validación y seguridad.

Jonathan Félix, de Verum, calcula que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se puede recuperar con el tren, aunque el beneficio tomará meses en reflejarse.

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